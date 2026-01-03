Sénégal: Coupe du Sénégal - 16 équipes du National 1 rejoignent les 32èmes

3 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Seize équipes du National 1 se sont qualifiées en 32èmes de finale, lors du tour de cadrage de la Coupe nationale qui a pris fin vendredi.

AS Kolda, EJ Fatick, AS Dahra, ASFA, Model de Mbao, Builders FC, Dakar FC, Ajamaat, Don Bosco, Diamono de Diourbel, CNEPS excellence, Jeanne d'Arc de Dakar, Université SC SL, US Rail, Haayo Agnams ou Africa foot, ASUC ou Coton sports sont les équipes qui ont rejoint les 32èmes de finale de la Coupe du Sénégal.

Les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 vont entrer en lice a l'issue des 32èmes de finale.

Génération Foot est le vainqueur de la dernière édition de la Coupe nationale. La finale est prévue le 15 mai 2026.

- Voici les résultats du tour de cadrage de la Coupe du Sénégal :

Zig inter- Ajamaat : 1-2 ; Mansakounda-AS Kolda : 0-3 ; ASUC - Coton sport (retrait Coton sport) ; Demba Diop-EJ Fatick : 0-2 ; Gazelles de Kédougou-Don Bosco : 1-1, 2 TAB 3 ; Keur Samba Kabatoki-ASFA : O-1 ; Diamono Diourbel-Mbour PC : 0-0, 9 TAB 8 ; Keur Madior-CNEPS excellence : 0-0, 3 TAB 4 ; Jolof olympique club- Jeanne d'Arc de Dakar : 0-0, 3 TAB 5 ; Damels de Tivaoune-US Rail : 0-0, 1 TAB 4 ; Haayo Agnams-Africa foot (non déplacement d'Africa foot), USC Saint Louis-Avenir de Dakar : 0-0, 4-3 ; Model de Mbao-RS Yoff : 1-0 ; Builders FC-Cayor foot : 2-1 ; Dakar FC-Yeggo : 2-1 ; AS Gouney Mboro-AS Dahra : 0-1.

