Sénégal: RIS Alwahda interpelle les autorités et dénonce les crises nationales et internationales

Réuni en Conseil national le 1eᣴ janvier 2026 à Dakar, le Rassemblement islamique du Sénégal (RIS Alwahda) a rendu publique une déclaration dans laquelle il aborde aussi bien les enjeux nationaux que les crises internationales, appelant à l'unité, à la justice sociale et à la paix.

Le mouvement s'est d'abord félicité du succès de son 4e Congrès tenu en avril 2025, saluant la mobilisation des militants et appelant au renforcement de la cohésion, de la discipline et de l'esprit de service au sein de ses structures.Sur le plan national, le RIS Alwahda a encouragé les nouvelles autorités à gouverner dans l'unité et l'efficacité, en restant à l'écoute des attentes populaires. Il salue la baisse des prix de certaines denrées et de l'énergie, tout en plaidant pour des politiques durables capables de répondre aux urgences économiques et sociales des ménages.

L'organisation a également salué la création de la Direction des Affaires religieuses à la Présidence de la République, qu'elle considère comme une avancée. Elle appelle toutefois à aller plus loin, à travers une meilleure coordination des actions religieuses et la mise en place, à terme, d'un Conseil supérieur des affaires islamiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant l'éducation, le RIS Alwahda se réjouit du démarrage des Assises nationales des Daaras, qu'il juge cruciales pour une meilleure intégration de ces structures dans le système éducatif et pour la lutte contre l'exploitation des enfants.

Par ailleurs, le mouvement met en garde contre certaines dérives sociétales, notamment la banalisation de contenus jugés indécents sur les plateformes numériques. Il appelle les médias et les acteurs du numérique à plus de responsabilité et insiste sur la protection des jeunes et l'éducation aux médias.

À l'international, le RIS Alwahda condamne tout recul démocratique et exprime sa solidarité avec les populations victimes de conflits et de violences, attirant l'attention sur la situation au Soudan, notamment au Darfour. Il dénonce également les tensions géopolitiques mondiales et condamne fermement les violences contre le peuple palestinien, appelant à la fin du blocus de Gaza et au respect du droit international.