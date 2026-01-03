Afrique: CAN 2025/Huitièmes de finale - Le Sénégal dompte le Soudan et file en quarts (3-1)

Cueillis à froid, les Lions du Sénégal ont su rugir au meilleur moment. Menés dès les premières minutes par une audacieuse équipe soudanaise, ils ont renversé la vapeur grâce à un doublé de Pape Gueye et un nouveau record signé Ibrahima Mbaye. Une victoire pleine de caractère (3-1) qui propulse les champions d'Afrique en quarts de finale de la CAN 2025.

Un début cauchemardesque

Le décor est planté dès les premières minutes. Face à des Crocodiles du Nil sans complexes, les Lions peinent à entrer dans leur match. À la 8e minute, Amar Ibrahima, bien servi côté gauche, enroule une frappe splendide qui laisse Édouard Mendy sans réaction. Le Soudan crée la sensation en ouvrant le score (0-1). Sonnés, les hommes de Pape Thiaw balbutient leur football, multipliant les approximations. Mais leur fierté va rapidement les réveiller.

Pape Gueye remet de l'ordre

Le sursaut sénégalais intervient à la 25e minute. Sur une accélération signée Sadio Mané, Pape Gueye est servi dans l'axe et ajuste le portier soudanais Abuzaid d'une frappe à ras de terre (1-1). Le but libère le Sénégal, qui reprend la maîtrise du jeu. Dans les arrêts de jeu, Mané illumine la pelouse d'une passe millimétrée pour Ismaïla Sarr. Son centre, d'abord manqué par Nicolas Jackson, est repris par ce dernier qui offre à Gueye le doublé (2-1). Les Lions ont inversé la tendance avant la pause. Pape Guèye, homme du match marque ses deuxièmes et troisièmes but en CAN.

Changements et maturité

Au retour des vestiaires, Pape Thiaw ajuste son plan. Boulaye Dia et Malick Diouf remplacent Jackson et Nakobs, en difficulté. Le ton monte légèrement : Jackson, frustré, rejoint le banc sans saluer son remplaçant. Sur le terrain, le Sénégal gère, temporise, tout en restant menaçant. Krépin Diatta multiplie les percées, sans réussir à trouver la bonne dernière passe. La sérénité, elle, s'installé.

Ibrahima Mbaye, le nouveau héros

La 73e minute marque un tournant : Habib Diarra et Ismaïla Sarr cèdent leur place à Lamine Camara et Ibrahima Mbaye. Et cinq minutes plus tard, le jeune prodige entre dans l'histoire. Sur une action limpide, Mbaye s'infiltre dans la défense soudanaise et conclut avec sang-froid pour le 3-1. À 18 ans, il devient le plus jeune buteur sénégalais de l'histoire de la CAN. Trois minutes plus tard, il manque le doublé de la tête sur un caviar de Malick Diouf. Tanger chavire.

Une fin maîtrisée

Le Soudan, épuisé, jette ses dernières forces. Sur un ultime centre, Krépin Diatta se sacrifie pour éviter la réduction du score, avant de sortir blessé sous une ovation méritée (88'). Le Sénégal, solide et appliqué, gère son avance jusqu'au coup de sifflet final. Les Lions s'imposent 3-1, validant leur billet pour les quarts de finale.

Ils affronteront le vainqueur du duel Mali-Tunisie, toujours à Tanger, le 9 janvier. Une ville désormais fétiche où les Lions comptent bien rugir jusqu'en demi-finale.