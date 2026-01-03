Afrique: CAN 2025/Ibrahima Mbaye, le détonateur du Sénégal - Et s'il avait gagné sa place de titulaire ?

3 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora Diop

À seulement 17 ans, il est devenu la nouvelle sensation des Lions. Ibrahima Mbaye, révélation de cette CAN 2025, continue d'éblouir à chacune de ses apparitions.

Buteur contre le Soudan en huitièmes de finale (3-1), le jeune ailier a encore changé le cours du match. Sa fraîcheur, son audace et son insouciance redonnent vie à une attaque sénégalaise parfois prévisible.

Entré en jeu à la 73e minute, il n'a eu besoin que de cinq pour faire parler de lui. Sur une percée tranchante, il s'invite dans la surface soudanaise et conclut d'un sang-froid remarquable pour inscrire le troisième but des Lions. Un geste plein de maîtrise, symbole de sa confiance et de son efficacité. Ce but, au-delà de sceller la qualification du Sénégal, a aussi permis à Mbaye de devenir le plus jeune buteur sénégalais de l'histoire de la CAN à 17 ans et 344 jours.

Mais plus qu'un simple record, c'est son impact immédiat qui frappe les esprits. Depuis le début du tournoi, chaque entrée de Mbaye a apporté un souffle nouveau : volume de course, percussion, justesse technique, et surtout, cette envie communicative de faire basculer les matchs. Pape Thiaw, jusque-là prudent avec son joyau, pourrait bien revoir sa copie pour la suite du tournoi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le débat enfle : faut-il désormais le titulariser ? Difficile de l'ignorer tant il pèse sur les défenses adverses. Face à des blocs bas, son explosivité et sa spontanéité créent des décalages que peu de Lions parviennent à provoquer. Dans un effectif où la concurrence est rude, Mbaye impose son style, sans complexe.

À Tanger, les supporters l'ont déjà adopté. Ovationné à chacune de ses touches de balle, il incarne cette jeunesse audacieuse qui n'a peur de rien. Pape Thiaw, lucide, saura-t-il lui accorder la confiance d'une titularisation dès les quarts de finale ?

Une chose est sûre, le Sénégal tient là une pépite qui n'a pas fini de rugir dans cette CAN 2025 au Maroc.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.