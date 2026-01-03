Afrique: CAN 2025/Ibrahima Mbaye, le détonateur du Sénégal - Et s'il avait gagné sa place de titulaire ?

À seulement 17 ans, il est devenu la nouvelle sensation des Lions. Ibrahima Mbaye, révélation de cette CAN 2025, continue d'éblouir à chacune de ses apparitions.

Buteur contre le Soudan en huitièmes de finale (3-1), le jeune ailier a encore changé le cours du match. Sa fraîcheur, son audace et son insouciance redonnent vie à une attaque sénégalaise parfois prévisible.

Entré en jeu à la 73e minute, il n'a eu besoin que de cinq pour faire parler de lui. Sur une percée tranchante, il s'invite dans la surface soudanaise et conclut d'un sang-froid remarquable pour inscrire le troisième but des Lions. Un geste plein de maîtrise, symbole de sa confiance et de son efficacité. Ce but, au-delà de sceller la qualification du Sénégal, a aussi permis à Mbaye de devenir le plus jeune buteur sénégalais de l'histoire de la CAN à 17 ans et 344 jours.

Mais plus qu'un simple record, c'est son impact immédiat qui frappe les esprits. Depuis le début du tournoi, chaque entrée de Mbaye a apporté un souffle nouveau : volume de course, percussion, justesse technique, et surtout, cette envie communicative de faire basculer les matchs. Pape Thiaw, jusque-là prudent avec son joyau, pourrait bien revoir sa copie pour la suite du tournoi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le débat enfle : faut-il désormais le titulariser ? Difficile de l'ignorer tant il pèse sur les défenses adverses. Face à des blocs bas, son explosivité et sa spontanéité créent des décalages que peu de Lions parviennent à provoquer. Dans un effectif où la concurrence est rude, Mbaye impose son style, sans complexe.

À Tanger, les supporters l'ont déjà adopté. Ovationné à chacune de ses touches de balle, il incarne cette jeunesse audacieuse qui n'a peur de rien. Pape Thiaw, lucide, saura-t-il lui accorder la confiance d'une titularisation dès les quarts de finale ?

Une chose est sûre, le Sénégal tient là une pépite qui n'a pas fini de rugir dans cette CAN 2025 au Maroc.