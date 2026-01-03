Afrique: CAN 2025 - Mané, le phare du Sénégal sur la route d'une deuxième étoile

Inarrêtable depuis le début de la CAN, Sadio Mané continue d'enrichir sa légende avec le Sénégal. Inarrêtable depuis le début de la CAN, Sadio Mané continue d'enrichir sa légende avec le Sénégal.

À 33 ans, l'attaquant d'Al Sadd n'a rien perdu de son éclat depuis le début de cette CAN 2025 au Maroc. L'homme aux 52 buts en 120 sélections n'a rien perdu de sa flamme. Mieux encore : il rayonne comme jamais dans cette CAN 2025 au Maroc, où il porte le Sénégal avec talent, sang-froid et exemplarité..

Mieux encore : il semble avoir ajouté à son jeu une maturité et une sérénité qui font de lui le véritable phare de cette équipe du Sénégal. Face au Soudan, une fois de plus, c'est lui qui a allumé la lumière alors que l'équipe était en eaux troubles.

Cueillis à froid par un but soudanais dès l'entame, les Lions étaient en panne d'inspiration. Puis Mané a pris les choses en main. Par ses accélérations, ses appels constants, son sens du jeu, il a ramené le Sénégal dans le match. C'est lui qui, sur une action limpide, sert Pape Gueye pour l'égalisation. Et c'est encore lui, en seconde période, qui délivre une passe lumineuse pour Ibrahima Mbaye, scellant le succès des Lions (3-1). Partout, tout le temps, Sadio Mané a dicté le tempo.

Un capitaine d'exemple

Mais au-delà des statistiques un but et trois passes décisives dans cette CAN, c'est son attitude qui impressionne. Toujours le premier à encourager ses coéquipiers, à replacer, à motiver les plus jeunes. Dans les vestiaires, il prêche l'humilité et le travail, sur le terrain, il montre l'exemple. Le public le ressent : chaque geste, chaque accélération de Mané respire l'engagement et le don de soi.

Le grand frère de la nouvelle génération

Pour les jeunes Lions, comme Ibrahima Mbaye ou Lamine Camara, Sadio Mané est bien plus qu'un coéquipier : c'est un repère. Toujours attentif, il conseille, rassure, et transmet cette culture de la gagne forgée au fil des années avec le Sénégal qu'ila porté sur ses épaulesen 2022 pour sa premier titre en coupe d'Afrique. « Avec lui, on apprend chaque jour, même sans qu'il parle », confiait récemment un joueur du groupe.

Sa simplicité hors du terrain contraste avec son aura. Pas d'esbroufe, pas de discours creux : juste un amour sincère pour le maillot et le pays.

Un leader en mission

Depuis le début du tournoi, on le sent habité. Comme s'il portait en lui la mission d'offrir au Sénégal une deuxième étoile continentale. Dans un effectif en pleine transition, il demeure le lien entre générations, le garant des valeurs : discipline, solidarité, respect. Ses performances lui ont d'ailleurs valu une place dans le onze type de la CAF pour la phase de groupes une reconnaissance logique pour celui qui incarne, plus que jamais, l'âme des Lions.

À ce niveau d'influence et de constance, Sadio Mané n'est pas seulement le meilleur joueur sénégalais de cette CAN 2025. Il en est le coeur battant, celui qui inspire, guide et élève toute une génération.

Tant qu'il sera à ce niveau, les Lions pourront rêver d'une deuxième étoile au Maroc. Et les jeunes, eux, sauront quel chemin suivre.