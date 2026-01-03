Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal valide son ticket pour les quarts de finale (3-1)

La première journée des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations s’est ouverte avec la confrontation entre le Sénégal et le Soudan.

Menés très tôt au score, les Lions de la Teranga ont fait preuve de sang-froid pour renverser la rencontre, portés par un Pape Gueye étincelant, auteur d’un doublé décisif en première période. Un match surprenant qui se termine avec la victoire du Sénégal de 3 buts à 1.

Un Soudan audacieux surprend d’entrée les Lions

Le Sénégal entame son huitième de finale face à un Soudan surprenant et sans complexe. Le début de rencontre est marqué par une forte intensité. Dès les premières minutes, Sadio Mané s’infiltre en profondeur, mais manque son centre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la 5e minute, une perte de balle dangereuse de Nicolas Jackson permet au Soudan de se projeter rapidement vers l’avant. Sur une action bien construite, Aamir Abdallah Yunis ouvre le score dès la 6e minute d’un superbe enroulé du pied gauche, qui ne laisse aucune chance à Édouard Mendy. Un but historique, puisqu’il s’agit du premier but soudanais dans cette CAN.

Une domination progressive malgré un Soudan accrocheur

Malgré une possession largement favorable (71 %), le Sénégal peine d’abord à contenir les transitions rapides soudanaises.

Le tournant du match intervient à la 29e minute : après une récupération haute de Sadio Mané, Pape Gueye hérite du ballon et place une frappe ras de terre au pied du poteau gauche d’Abuzaid. Les deux équipes sont à égalité (1-1).

Juste avant la pause, dans le temps additionnel (45+3), les Lions frappent à nouveau. Sur une action collective de grande classe, Sarr prend la défense de vitesse et sert Jackson au second poteau. Ce dernier temporise avant de remettre dans l’axe pour Pape Gueye, qui trouve la lucarne d’un plat du pied précis. La VAR valide le but : le Sénégal vire en tête à la pause (2-1).

Pape Gueye, déjà homme du match

À la mi-temps, le scénario est clair : le Sénégal a renversé une situation mal embarquée grâce à sa maîtrise collective et à un Pape Gueye exceptionnel.

Auteur d’un doublé, omniprésent à la récupération comme à la finition, le milieu sénégalais s’impose déjà comme l’homme du match.

Une seconde période plus maîtrisée

Dès la reprise, le Sénégal est toutefois mis à contribution. À la 48e minute, Édouard Mendy réalise un arrêt décisif sur une action bien construite du Soudan, conclue par Barglan.

Un avertissement sans frais qui met en lumière l’impact de l’absence du capitaine Kalidou Koulibaly, perceptible dans le placement défensif.

À la 53e minute, le sélectionneur sénégalais procède à un double changement : Nicolas Jackson et Jakobs cèdent leur place à Boulaye Dia et El Hadji Malick Diouf, apportant davantage de fraîcheur et de profondeur.

Une fin de match bien gérée

À la 73e minute, un nouveau double changement est opéré : Ibrahima Mbaye et Lamine Camara remplacent Ismaïla Sarr et Habib Diarra. Un coaching payant.

Cinq minutes plus tard, le Sénégal fait le break. À l’origine de l’action, Sadio Mané lance parfaitement Mbaye dans la profondeur. Le jeune attaquant conclut avec sang-froid et inscrit le troisième but sénégalais (3-1, 77e).

Porté par cette réalisation, Mbaye passe même proche du doublé à la 80e minute, sa tête passant juste au-dessus de la barre transversale.

Malgré le score, le Soudan ne renonce pas. À la 87e minute, une dernière occasion frôle la réduction du score et fait frissonner le banc sénégalais.

Une victoire fondatrice

Solide mentalement après une entame compliquée, le Sénégal a su gérer la seconde période avec davantage de maîtrise, s’appuyant sur un banc décisif et un collectif en progression.

Ce succès inaugural (3-1) lance idéalement les Lions de la Teranga dans leur campagne continentale.