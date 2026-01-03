Ile Maurice: Rebeka Jeanneton-Marthe - La résilience faite femme

À 36 ans, Rebeka Jeanneton-Marthe incarne un parcours de résilience et de détermination qui force le respect. Elle a bâti son entreprise, MoClean Net Ltd, à la force du poignet, dans un contexte sanitaire mondial inédit, tout en jonglant avec les exigences de la maternité, les contraintes financières et les épreuves de santé. Son histoire est celle d'une femme qui n'a jamais cessé d'avancer, alors que tout aurait pu la faire renoncer.

Rebeka Jeanneton-Marthe débute sa carrière dans un centre d'appels, où elle exerce pendant plus de trois ans dans le télémarketing. Une activité souvent sousestimée, mais qu'elle revendique aujourd'hui comme fondatrice. «Une personne a besoin d'avoir des notions de télémarketing pour le travail que je fais aujourd'hui», confie-t-elle. Cette école de la rigueur, de l'écoute et de la persévérance lui apprend à convaincre, à gérer les objections et à bâtir une relation client durable. Des compétences devenues essentielles dans son rôle de cheffe d'entreprise.

Après le centre d'appels, Rebeka travaille pendant huit ans à domicile pour une entreprise française. Une expérience éprouvante, tant physiquement que mentalement. Mère de trois enfants, dont des jumeaux, elle se retrouve à concilier travail intensif et responsabilités familiales, «entre quatre murs». «Ce n'était pas évident de laisser mes enfants à la maison pour aller travailler, mais ce travail m'a énormément aidée, surtout pour les dépenses de mes enfants», explique-t-elle. Aujourd'hui, ses jumeaux ont 12 ans et sa fille aînée, 16 ans, des repères temporels qui rappellent l'ampleur du chemin parcouru.

Contre vents et marées

En septembre 2020, alors que le monde est paralysé par le Covid-19, Rebeka fonde MoClean Net Ltd. «Créer une entreprise pendant une pandémie, ce n'est pas sérieux», lui lance-ton. Ou pire : «Sa so latet pa bon sa, li fol sa». Mais Rebeka ne se laisse pas démonter. Elle sait que le nettoyage et le deep cleaning sont alors plus que jamais en demande et surtout, que son projet ne se limite pas à une opportunité conjoncturelle liée à la pandémie.

L'idée de MoClean Net Ltd s'ancre dans une réalité concrète : l'univers de la rénovation. Son mari travaille déjà dans ce secteur, et Rebeka fait le lien évident : «Qui dit rénovation dit nettoyage.» Après chaque chantier, un nettoyage professionnel est indispensable. MoClean Net Ltd naît ainsi d'une complémentarité naturelle, mais aussi d'une passion. «C'est une entreprise qui me tient à coeur», dit-elle. Pourtant, les débuts sont rudes : en pleine pandémie, aucune institution financière ne soutient les nouvelles entreprises. «Mo ti pe travay gramatin pou mo manz tanto», résume-telle, évoquant ces journées à travailler sans relâche pour subvenir aux besoins immédiats.

La famille, son pilier

Face aux obstacles, Rebeka ne recule pas. Elle avance, soutenue par sa famille. Ses soeurs et son beau-frère sont présents à chaque étape. «San zot, nou pa ti pou la zordi», reconnaît-elle avec émotion. Cette solidarité familiale devient un pilier, tout comme la confiance accordée à ses employés, à son administration et à son personnel sur site. Rebeka n'oublie pas ses clients, «parce que sans eux, nous ne sommes rien».

2022 est un tournant : elle décroche un premier contrat pour un centre commercial. Première expérience d'envergure. Durant la période Covid-19, MoClean Net Ltd est également sollicitée pour l'entretien de nombreuses écoles en zones 3 et 4. Un défi immense, car il y va de l'hygiène et de la sécurité des enfants. «Nous devions nous assurer que tout était parfaitement propre, et nous avons relevé le défi.»

En 2025, MoClean Net Ltd célèbre ses cinq ans. Cinq années de sacrifices, de coups durs, de persévérance et de détermination. Rebeka reconnaît que sans cela, l'entreprise n'existerait peut-être plus aujourd'hui. Éprouvée par la gestion du travail et de son foyer, elle subit en 2022 un burn-out, puis un infarctus et «un genre de dépression», tempère-t-elle, sans dramatiser, mais sans rien occulter.

Clouée au lit, elle doit apprendre à lâcher prise, elle qui a toujours aidé les autres. En janvier 2023, elle se remet progressivement sur pied et reprend les rênes de sa société dont la gestion avait été assurée par sa famille pendant qu'elle gérait ses problèmes de santé. Sa mère et son mari jouent un rôle central. «Sans eux, MoClean Net Ltd n'existerait plus», répète-t-elle. Cette période renforce sa conviction : patience, persévérance et foi sont essentielles, surtout pour une femme entrepreneure.

Reconnaissance internationale

Rebeka poursuit son chemin. Aujourd'hui, MoClean Net Ltd collabore avec des hôtels cinq étoiles, une reconnaissance qu'elle accueille avec humilité. «Nous ne sommes pas parfaits, nous avons des hauts et des bas», admet-elle, soulignant que chaque critique est prise comme constructive, un levier pour s'améliorer.

En août 2025, presque par hasard, elle découvre sur Facebook la page Female Founders Initiative Global. Elle partage son histoire, tague son entreprise, sans attente particulière. Un mois plus tard, un courriel l'informe qu'elle est sélectionnée pour représenter Maurice au sein de Female Founders Initiative Global Association, fondée en 2020. Une première pour le pays.

En octobre 2025, Rebeka se rend à Dubaï, où elle participe à des rencontres, fait du réseautage et échange avec des femmes entrepreneures du continent africain. Elle en repart avec le 50 Under 50 Award ; un prix mettant à l'honneur les femmes entrepreneures de moins de 50 ans qui ont un impact significatif dans le domaine des affaires. Elle est la première Mauricienne distinguée par l'association.

«Faites un pas en avant»

De cette expérience, Rebeka retient le message fort de l'association : il ne doit pas y avoir de compétition entre femmes, mais de la collaboration. Une conviction qu'elle avait déjà et qui a été renforcée par ses rencontres internationales. «Malheureusement, chez nous, les femmes ont tendance à se critiquer entre elles, surtout sur les réseaux sociaux», déplore-t-elle. Pourtant, elle sait aussi qu'il existe des femmes solidaires, parfois discrètes, qui préfèrent agir dans l'ombre. Elle se dit chanceuse d'avoir deux soeurs à ses côtés, ainsi qu'une amie précieuse, toujours présente pour conseiller et encourager.

À celles qui hésitent encore à se lancer, Rebeka adresse un message clair : «Si vous voulez démarrer un business, il est temps de foncer, de faire un pas en avant. Vous réussirez.» Un message qui résonne comme une invitation à croire en soi, malgré les peurs, les critiques et les épreuves.

Le parcours de Rebeka Marie Jeanneton-Marthe n'est pas un conte de fées. C'est une histoire vraie, marquée par le travail acharné, la douleur, les doutes et les victoires. Une histoire qui rappelle que derrière chaque entreprise se cache un être humain, et que la réussite, lorsqu'elle est portée par la persévérance et le coeur, finit toujours par trouver son chemin.