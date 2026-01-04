Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 janvier 2026

revue de presse

CAN 2025 - Le Sénégal valide son ticket pour les quarts de finale (3-1)

La première journée des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations a débuté avec la confrontation du Sénégal et du Soudan.

Menés très tôt au score, les Lions de la Teranga ont su garder leur sang-froid avant de renverser la rencontre grâce à un Pape Gueye étincelant, auteur d’un doublé décisif dès la première période. Un match surprenant qui se termine avec la victoire du Sénégal de 3 buts à 1. [Source allAfrica]

L’UA condamne la violation de la souveraineté du Venezuela et appelle au dialogue

L’Union africaine (UA) a exprimé samedi sa « grave préoccupation » face aux récents développements en République bolivarienne du Venezuela, notamment les informations faisant état de l’enlèvement du président Nicolás Maduro et d’attaques militaires contre des institutions vénézuéliennes, et a réaffirmé avec force son attachement aux principes de souveraineté des États et de non-ingérence.

Dans un communiqué publié depuis son siège à Addis-Abeba, l’organisation panafricaine réaffirme son « engagement inébranlable » aux principes fondamentaux du droit international, notamment le respect de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale et du droit des peuples à l’autodétermination, tels qu’inscrits dans la Charte des Nations unies. [Source Apanews]

Coût de la vie en Afrique : Sénégal, RDC et Seychelles en tête du classement 2026

Les dernières données de Numbeo révèlent d’importantes disparités dans le coût de la vie en Afrique. En 2026, le Sénégal, la République démocratique du Congo et les Seychelles se distinguent comme les pays où le quotidien est le plus cher. Un classement qui met en lumière les dépendances économiques et les déséquilibres structurels du continent.

Vivre en Afrique rime parfois avec factures salées. Selon les données publiées début 2026 par la plateforme Numbeo, les Seychelles, la RDC et le Sénégal dominent le classement des pays les plus chers du continent. L’indice du coût de la vie, qui considère les dépenses courantes comme la nourriture, les transports ou la restauration, révèle ainsi de fortes disparités économiques d’un pays à l’autre. [Source Afrik.com]

Kenya : Plainte déposée pour interdire la musique dans les bus collectifs, les «matatus»

Dans les rues de la capitale kényane, ils sont emblématiques. Les matatus, ces bus recouverts de graffitis, diffusent de la musique en continu et sont tellement « ambiancés » qu'ils se transforment presque en boîte de nuit. Privés, ils représentent toute une industrie, mais une requête a été déposée par un avocat devant la Haute Cour de Nairobi pour tenter d’interdire la musique très forte qu'on y joue.

La musique qui se joue dans les matatus, représente, selon l’auteur de la plainte, une pollution sonore aux conséquences importantes sur la santé humaine. Dans les rues de la capitale, le sujet divise les usagers. [Source RFI]

SEEG : L’Assemblée générale des actionnaires valide cinq exercices et amorce une nouvelle ère de gouvernance

Réunis en Assemblée générale ordinaire le 22 décembre 2025 à Libreville, les actionnaires de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) ont approuvé les états financiers couvrant les exercices 2019 à 2023. Une étape majeure qui marque la remise à niveau du reporting financier et la volonté affirmée de renforcer la gouvernance et la transparence au sein de l’entreprise publique.

La Société d’énergie et d’eau du Gabon a officialisé, le 31 décembre, la tenue de cette Assemblée générale ordinaire consacrée à l’examen et à l’approbation des comptes de cinq exercices successifs. Dans un contexte de normalisation des pratiques et de rétablissement des fondamentaux de gestion, cette démarche visait à poser les bases d’une reddition de comptes conforme aux standards de rigueur attendus d’une régie stratégique. [GabonMediaTime]

Zambie : 5,7 milliards USD de dette à régler avec la Chine

La Zambie a instauré une nouvelle option de paiement des taxes minières permettant leur règlement en yuan, devenant ainsi le premier pays africain à accepter cette monnaie pour cette source essentielle de recettes publiques.

Cette politique aligne plus directement l’administration fiscale sur les réalités de paiement du secteur minier, où les ventes de cuivre sur le marché chinois sont devenues cruciales pour les recettes d’exportation et l’entrée de devises étrangères dans l’économie. [Source Africa 24]

Togo - Vers l’utilisation accrue des farines locales

Au Togo, le pain occupe une place centrale dans les habitudes alimentaires. Consommé au petit-déjeuner, au déjeuner ou en collation, il est présent sous de multiples formes.

Mais derrière cette forte consommation se cache une réalité économique préoccupante : la farine de blé, principale matière première du pain, est presque entièrement importée, ce qui renchérit les coûts de production et pèse sur le prix final payé par les ménages.

Face à cette dépendance extérieure, les pouvoirs publics multiplient les initiatives pour encourager l’utilisation de farines locales dans la fabrication. Une stratégie qui vise à réduire les importations, soutenir l’agriculture et créer de la valeur ajoutée au niveau local. [Source Togonews]

Au Nigeria, le naira termine 2025 en hausse pour la première fois depuis treize ans

Au Nigeria, le naira a achevé l’année 2025 sur une note positive, une première depuis plus d’une décennie. La monnaie nigériane a clôturé le 31 décembre à 1429 nairas pour un dollar, enregistrant une appréciation annuelle de 7,4 %, selon les données officielles de la Central Bank of Nigeria (CBN).

Il s’agit de la première hausse annuelle du naira depuis 2012, après treize années consécutives de dépréciation, marquées par des pénuries de devises, une forte dépendance aux importations et des déséquilibres persistants sur le marché des changes. [Source Agence ecofin]

Du secrétariat permanent au comité des membres d’honneur, en passant par le bureau politique, le comité central et la commission nationale de contrôle d’évaluation, de nombreux changements ont été opérés.

Au niveau du secrétariat permanent où le nombre est passé de quinze à onze, seuls quelques cadres dont le secrétaire général, Pierre Moussa, le chargé de la communication, porte-parole du Parti, Parfait Romuald Iloki et Pauline Issongo ont été reconduits.

Parmi les nouveaux, il y a Faustin Elenga élevé au rang du secrétaire permanent, chargé de l’organisation et de la mobilisation, Marie-Jeanne Kouloumbou aux affaires électorales, Benoit Bakary Alangamoye à l’administration et aux archives, Ignace Tendenlet aux finances, Théophile Adoua à la formation et à la documentation, Katia Mounthault-Tatu aux relations extérieures et à la coopération, ainsi que Benoit Bati aux affaires juridiques. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Zambie : Un sommet militaire urgent sur la RDC convoqué sous l’égide de la CIRGL

La Zambie s’apprête à organiser une réunion d’urgence des ministres de la Défense et des chefs d’état-major de la région des Grands Lacs, du 8 au 10 janvier, dans le but de trouver des réponses militaires et sécuritaires à l’escalade du conflit dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Cette initiative, mandatée par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), intervient dans un contexte de regain de violence et de tensions régionales exacerbées.

La rencontre, dont les travaux se dérouleront à huis clos à Lusaka, rassemblera les représentants des douze États membres de la CIRGL. L’objectif officiel est de coordonner une position régionale commune et d’examiner des mécanismes concrets pour stabiliser la situation dans l’est congolais, où l’offensive du mouvement rebelle du M23, soutenu selon l’ONU et Kinshasa par le Rwanda, a créé une crise humanitaire majeure et fait planer le spectre d’une confrontation directe entre pays voisins.