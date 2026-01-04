Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal se fait peur mais renverse le Soudan et file en quarts de finale

Menés dès l'entame par un Soudan audacieux, les Lions de la Teranga ont dû puiser dans leurs ressources pour s'imposer (3-1) en huitième de finale, samedi 3 janvier 2026 à Tanger. Porté par un Pape Gueye étincelant, auteur d'un doublé, et par l'entrée décisive du jeune Mbaye, le Sénégal devient la première nation qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le Sénégal a frôlé la désillusion avant de rappeler son statut. Favoris annoncés de ce huitième de finale de la CAN Maroc 2025, les Lions de la Teranga ont vécu une entame de match cauchemardesque face à un Soudan sans complexe. Dès la 6e minute, Abdallah profitait des largesses défensives sénégalaises pour ouvrir le score d'une frappe enroulée imparable, inscrivant au passage le tout premier but soudanais de la compétition.

Secoués, fébriles et privés de leur capitaine Kalidou Koulibaly, suspendu, les hommes de Pape Thiaw ont longtemps subi l'intensité et l'audace des Faucons de Jediane. Le portier Édouard Mendy a même dû s'employer à plusieurs reprises pour éviter le break, notamment face à Abdallah et Barglan, très dangereux en contre-attaque.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais dans la tempête, un homme a émergé : Pape Gueye. Déjà très actif au milieu de terrain, l'ancien Marseillais a remis son équipe à flot à la 27e minute, profitant d'un oubli défensif pour égaliser d'une frappe sèche à l'entrée de la surface. Libéré, le Sénégal a progressivement pris le contrôle du jeu. Juste avant la pause, Pape Gueye récidivait, concluant avec sang-froid une belle action collective pour donner l'avantage aux siens (2-1).

La seconde période, moins rythmée, a toutefois confirmé les difficultés sénégalaises à maîtriser totalement leur adversaire. Courageux et disciplinés, les Soudanais ont continué de pousser, se créant encore plusieurs situations dangereuses. Il a fallu un Mendy décisif et une défense parfois à la limite pour préserver l'avantage.

Le tournant du match est intervenu à la 74e minute avec l'entrée en jeu du jeune Mbaye, 17 ans. Véritable dynamiteur, le Parisien a changé le visage de l'attaque sénégalaise. Quatre minutes plus tard, il scellait le sort de la rencontre sur une contre-attaque éclair, conclue en force après un service de Sadio Mané (3-1).

Malgré une fin de match tendue, le Sénégal a tenu bon et validé, non sans frayeur, son billet pour les quarts de finale. Une qualification précieuse, mais qui appelle des ajustements, tant les Lions de la Teranga ont semblé vulnérables face à un Soudan valeureux et entreprenant. Le Sénégal est averti : pour aller loin dans cette CAN, il faudra hausser le niveau