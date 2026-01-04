Afrique: Casablanca 2026 - Orun lance 'Heirs of Greatness Day', manifeste pour la souveraineté culturelle africaine

Casablanca s'apprête à devenir, le jeudi 8 janvier 2026, le théâtre d'un rendez-vous inédit avec le lancement de Heirs of Greatness Day, une initiative panafricaine portée par Orun. Pensé comme un manifeste vivant en faveur de la souveraineté culturelle africaine, l'événement prendra place dans un lieu chargé de sens : la Cathédrale du Sacré-Coeur. Un choix symbolique fort, qui inscrit cette première édition dans une dimension à la fois historique, culturelle et institutionnelle.

Orun, piloté par Africa Currency Network (ACN) et affilié au Kigali International Financial Centre, s'affirme comme un acteur clé de la transformation des industries culturelles et créatives africaines. À la croisée de la création artistique, du design, de l'artisanat et de la transmission des savoirs, l'organisation ambitionne de faire des héritages africains de véritables leviers de valeur économique, culturelle et symbolique, tout en renforçant leur ancrage local et leur visibilité internationale.

Cette vision repose sur The Sovereign Code, une méthodologie structurante fondée sur trois piliers essentiels : la Mémoire, la Structure et la Transmission. Ce socle irrigue l'ensemble des actions d'Orun, notamment le programme Orun x Designers, conçu comme un espace de formation et d'émergence pour une nouvelle génération de créateurs africains capables de bâtir des industries culturelles durables et impactantes.

Selon Habyba Thiero, CEO d'Africa Currency Network et fondatrice d'Orun, la notion de grandeur dépasse les indicateurs classiques de pouvoir ou de richesse. Elle se définit avant tout par la trace laissée dans le temps et par l'impact sur les communautés. « Les Heirs of Greatness sont celles et ceux qui transforment un héritage ancestral en une force tournée vers l'avenir », affirme-t-elle.

Heirs of Greatness Day incarne pleinement cette philosophie. Conçu comme une expérience immersive à forte portée symbolique, l'événement s'inscrit dans un contexte stratégique où la Coupe d'Afrique des Nations attire l'attention du monde entier sur le continent. En une journée, Orun souhaite façonner des récits, des images et des symboles capables de relier les racines africaines aux futurs à construire.

Parmi les moments clés de la programmation figurera la présentation des sept Maisons d'Art : Tissage, Fonderie, Crochet, Tannerie, Teinture, Céramique et Couture. Ces espaces de création et de transmission illustrent le dialogue entre les savoir-faire traditionnels africains et les exigences contemporaines en matière de design, d'innovation et de durabilité.

Chaque Maison rassemblera des créateurs venus d'Afrique et de la diaspora, tels que Roméo Moukagny, Kader Diaby, Anil Padia, Jennifer Mulli, Henri Philippe Maidou, Sonia Ahmimou ou encore Lucette Holland. Tous partagent une même ambition : structurer des filières solides à partir d'un héritage vivant et le projeter vers l'avenir.

Au-delà de cette journée, Heirs of Greatness Day s'inscrit dans une vision à long terme, déployée sur la période 2025-2030. Les objectifs sont clairs : accompagner l'émergence de marques africaines, former designers et artisans, créer des emplois qualifiés, augmenter les revenus des acteurs locaux et privilégier une production ancrée sur le continent.

La journée sera rythmée par des conférences de presse, des expositions immersives, des projections, des échanges de haut niveau, des performances artistiques et un gala de clôture, offrant aux médias et aux partenaires un contenu riche en récits et en images fortes.

À travers ce rendez-vous à Casablanca, Orun ambitionne de poser les bases d'un mouvement durable, où la création africaine devient un outil de souveraineté culturelle, de développement économique et de rayonnement international.