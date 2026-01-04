Cote d'Ivoire: Filière caoutchouc naturel - Les acteurs appelés à se structurer autour des normes ISO

Les acteurs de la transformation du caoutchouc naturel se sont retrouvés le 26 décembre 2025, à Abidjan, précisément à Cocody-Angré 7e tranche, à l'occasion d'un atelier de sensibilisation consacré aux certifications Iso et aux normes spécifiques de la filière.

Organisée par l'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel (Aupcn), la rencontre vise à renforcer la compétitivité des unités industrielles ivoiriennes sur un marché international de plus en plus exigeant.

Pendant deux jours, industriels, cadres techniques et responsables d'usines échangent autour des normes Iso 9001 (management de la qualité), Iso 14001 (management environnemental), Iso 45001 (santé et sécurité au travail) et Iso 50001 (efficacité énergétique). Des référentiels présentés comme des outils stratégiques de modernisation, de réduction des risques et d'amélioration continue.

« Le caoutchouc est un produit stratégique, présent dans toutes les grandes applications industrielles, de l'aéronautique au bâtiment », souligne Lamine Sanogo, président de l'Aupcn et du collège des transformateurs de caoutchouc naturel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'en croire, l'accès aux marchés internationaux est désormais conditionné au respect strict des standards internationaux. « Aujourd'hui, sans certification Iso, vous êtes condamnés à vendre sur des marchés secondaires, avec des décotes importantes. Des groupes comme Michelin ou Continental n'ouvrent même pas de discussions si les garanties de qualité et de protection de l'environnement ne sont pas réunies », insiste-t-il.

Au-delà de la conformité, l'enjeu est avant tout économique. La Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc naturel, cherche à mieux valoriser sa production transformée. « Le défi majeur du secteur est de faire reconnaître le produit ivoirien à sa juste valeur sur le marché international », explique M. Nianzou, représentant du Conseil interprofessionnel de la filière. Il ajoute que la normalisation des pratiques permet d'uniformiser la qualité et de positionner l'origine Côte d'Ivoire comme un label crédible et compétitif.

La formation est assurée par le cabinet Abidjan Prestation Service, dont le directeur, Pacôme Messou, insiste sur le caractère progressif et accessible de la démarche : « Les normes Iso ne sont pas réservées aux grandes entreprises. Elles sont adaptables à toutes les tailles d'usines, y compris les Pme. L'Iso 9001 constitue souvent la porte d'entrée, avant l'intégration des normes environnementales, sociales et énergétiques », précise-t-il.

Les échanges abordent également les freins à l'implémentation, notamment le coût des investissements, le manque de ressources techniques ou encore l'adhésion du personnel. Pour les participants, l'atelier répond à un besoin concret. « Face à la concurrence internationale, nous devons absolument nous inscrire dans la dynamique de la certification Iso », témoigne Grebié Raymond, cadre dans une unité de transformation. « Cette formation nous aide à mieux comprendre les exigences et à identifier les étapes pour réussir la certification. »

À travers cette initiative, l'Aupcn entend accompagner la filière vers une labellisation du caoutchouc ivoirien, fondée sur des normes internationales reconnues, un levier essentiel pour renforcer la crédibilité, la durabilité et la valeur ajoutée de l'un des produits stratégiques de l'économie ivoirienne.