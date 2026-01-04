Cote d'Ivoire: Bonoua - La Fraternité 10-18 apporte joie et réconfort aux enfants de Padre Pio

Le groupe La Fraternité 10-18 a offert un important lot de vivres et de non-vivres aux enfants de la pouponnière et de l'orphelinat Padre Pio de Bonoua. Ces structures sont gérées par l'Ong « Une Voix pour Padre Pio.

Une cérémonie empreinte de chaleur humaine. La remise officielle des dons s'est tenue récemment en présence de Kouamé Maxime, secrétaire de l'Ong Une Voix pour Padre Pio, des bénévoles du centre et des membres de la Fraternité 10-18.

Les dons, composés de produits alimentaires et d'articles de première nécessité, visent à améliorer le quotidien des pensionnaires, particulièrement en cette période festive où l'attention portée aux plus vulnérables prend tout son sens.

Pour le Dr Kouakou Yao, président et porte-parole de la Fraternité 10-18, cette initiative s'inscrit dans une démarche profondément humaine. « Notre objectif est d'apporter du bonheur aux enfants, de soutenir l'Ong dans ses efforts quotidiens et de rappeler que Noël est un temps de solidarité active, où chacun est appelé à partager avec ceux qui en ont le plus besoin », a-t-il déclaré.

Avant la remise des dons, la délégation a effectué une visite des installations du centre, une immersion qui a permis de mieux appréhender les réalités du terrain et d'identifier les besoins encore pressants.

Au nom de l'Ong Une Voix pour Padre Pio, Kouamé Maxime, responsable du centre, a exprimé sa profonde gratitude à la Fraternité 10-18 pour ce geste de coeur qui vient soulager et réconforter les enfants. Il a imploré les bénédictions divines sur les donateurs avant de présenter les missions et actions de l'Ong en faveur des personnes défavorisées.

Djouka Bruno, vice-président de l'Ong, a salué ce qu'il qualifie de véritable acte d'amour : « Les actions de la Fraternité 10-18 redonnent le sourire aux enfants, ravivent l'espoir dans leurs coeurs et leur offrent des instants précieux de bonheur et de tendresse. »

La Fraternité 10-18 est une Ong regroupant des amis et des personnes de bonne volonté, unis par un même idéal humaniste et social.