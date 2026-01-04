Cote d'Ivoire: Songon-Dagbé - Le chef Nangui Magès annonce de nouvelles perspectives de développement

3 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le chef du village de Songon-Dagbé, Nangui Magès, par ailleurs chef des chefs de Songon et président de la Chambre des chefs atchan de Côte d'Ivoire, a adressé, le mercredi 31 décembre 2025, ses voeux de Nouvel An aux populations, les appelant à l'unité, à la solidarité et à l'engagement collectif en faveur du développement durable.

Il a présenté ses voeux de santé, de bonheur, de paix et de prospérité à l'ensemble des habitants de Songon-Dagbé, en particulier aux notables, aux jeunes, aux femmes ainsi qu'aux cadres de la communauté. Il a, en effet, salué l'esprit de solidarité et de fraternité qui a marqué l'année écoulée, malgré les défis rencontrés.

Le chef Nangui Magès a rappelé que les priorités de la nouvelle année demeurent le renforcement de la cohésion sociale, la préservation des valeurs et traditions ancestrales, l'accompagnement de l'éducation des jeunes, l'amélioration des infrastructures et du cadre de vie, ainsi que le maintien de la paix et de la sécurité, conditions essentielles du développement local. Il a invité les filles et fils de Songon à privilégier le respect mutuel, la concertation et la collaboration dans la conduite des affaires communautaires.

Évoquant l'actualité nationale, le président de la Chambre des chefs atchan de Côte d'Ivoire a salué le discours d'unité et de responsabilité du Président de la République, Alassane Ouattara, prononcé lors de la cérémonie de prestation de serment tenue le 8 décembre 2025 au Palais présidentiel à Abidjan. Il a relevé l'engagement du Chef de l'État à demeurer le Président de tous les Ivoiriens, au service exclusif de l'intérêt général.

Le chef Nangui Magès a également exprimé la reconnaissance des populations de Songon et de la communauté atchan au Président de la République pour la confiance placée en l'un de leurs illustres fils, le Premier ministre Robert Beugré Mambé, appelé à conduire l'action gouvernementale.

Enfin, le chef des chefs de Songon a réaffirmé l'attachement de la communauté atchan aux valeurs d'unité nationale, de vivre-ensemble et d'hospitalité, tout en invitant l'ensemble des populations vivant à Songon à s'inscrire dans une dynamique de paix et de solidarité.

