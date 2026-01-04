Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal affrontera le Mali en quarts de finale

Tanger — L'équipe nationale du Sénégal affrontera celle du Mali en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, vendredi à Tanger, à partir de 16h GMT.

Les Maliens ont éliminé les Tunisiens en huitièmes de finale à l'issue de la séance des tirs au but (3-2). Les deux équipes s'étaient neutralisées (1-1) à la fin du temps réglementaire et des prolongations.

De son côté, le Sénégal s'est qualifié plus tôt en battant le Soudan par 3 buts à 1.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mars 2019, lors d'un match amical disputé à Dakar. Les Lions s'étaient imposés sur le score de 2-1.