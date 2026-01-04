Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal affrontera le Mali en quarts de finale

3 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger — L'équipe nationale du Sénégal affrontera celle du Mali en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, vendredi à Tanger, à partir de 16h GMT.

Les Maliens ont éliminé les Tunisiens en huitièmes de finale à l'issue de la séance des tirs au but (3-2). Les deux équipes s'étaient neutralisées (1-1) à la fin du temps réglementaire et des prolongations.

De son côté, le Sénégal s'est qualifié plus tôt en battant le Soudan par 3 buts à 1.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mars 2019, lors d'un match amical disputé à Dakar. Les Lions s'étaient imposés sur le score de 2-1.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.