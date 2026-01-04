Afrique: CAN 2025 - Kwesi Appiah 'fier' de la prestation du Soudan face au Sénégal

Tanger — L'entraîneur de l'équipe nationale du Soudan, James Kwesi Appiah, a exprimé sa fierté du parcours de ses joueurs et de leur belle prestation face au Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

"C'était un match très important. Tous les joueurs ont fait de leur mieux et je pense que tous les Soudanais peuvent être heureux du niveau affiché par leur équipe", a-t-il déclaré en conférence de presse, après l'élimination de son équipe par le Sénégal (1-3), samedi, à Tanger.

"Notre idée était de nous appuyer sur les contre-attaques et de jouer rapidement vers l'avant. C'est d'ailleurs sur ce principe que nous avons réussi à marquer", a-t-il expliqué, notant que son équipe a "globalement respecté" le plan de jeu mis en place.

"Ce n'est jamais facile d'affronter le Sénégal. C'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps, les joueurs se connaissent parfaitement", a estimé le technicien ghanéen.

Selon lui, "le Sénégal figure logiquement parmi les grands favoris de la compétition et peut aller très, très loin dans cette CAN".