Afrique: CAN 2025 - Kwesi Appiah 'fier' de la prestation du Soudan face au Sénégal

3 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger — L'entraîneur de l'équipe nationale du Soudan, James Kwesi Appiah, a exprimé sa fierté du parcours de ses joueurs et de leur belle prestation face au Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

"C'était un match très important. Tous les joueurs ont fait de leur mieux et je pense que tous les Soudanais peuvent être heureux du niveau affiché par leur équipe", a-t-il déclaré en conférence de presse, après l'élimination de son équipe par le Sénégal (1-3), samedi, à Tanger.

"Notre idée était de nous appuyer sur les contre-attaques et de jouer rapidement vers l'avant. C'est d'ailleurs sur ce principe que nous avons réussi à marquer", a-t-il expliqué, notant que son équipe a "globalement respecté" le plan de jeu mis en place.

"Ce n'est jamais facile d'affronter le Sénégal. C'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps, les joueurs se connaissent parfaitement", a estimé le technicien ghanéen.

Selon lui, "le Sénégal figure logiquement parmi les grands favoris de la compétition et peut aller très, très loin dans cette CAN".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.