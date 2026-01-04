Afrique: Face au Soudan, des Lions victorieux dans la douleur

Dakar — Contre toute attente, le Sénégal a livré l'un de ses matchs les plus compliqués de la CAN face à une équipe soudanaise qu'il était pourtant attendu de battre avec la manière. Il n'en fut rien. Au contraire, le Soudan a donné du fil à retordre aux Lions de la Teranga, pourtant considérés par les observateurs comme de sérieux prétendants au titre.

D'entrée de jeu, les hommes de Kwesi Appiah prennent d'assaut le camp sénégalais, affichant dès les premières secondes leurs ambitions : gagner. Comme des damnés sur chaque ballon, les Soudanais imposent un rythme élevé, pressent haut et multiplient les offensives face à des Sénégalais tantôt timides, tantôt imprécis dans leurs gestes.

Cette détermination ne tarde pas à être récompensée. À la 6e minute, Aamir Abdallah, après une série d'attaques, enroule une frappe du pied gauche qui se loge dans la lucarne opposée d'Édouard Mendy. 1-0 pour les Crocodiles du Nil, qui inscrivent ainsi leur premier but de la compétition. C'est la douche froide côté sénégalais.

Piqués au vif, les Lions poursuivent leurs efforts, bien décidés à revenir au score face à une équipe soudanaise qui choisit alors de se replier. Malgré quelques maladresses dans le dernier geste, notamment de Nicolas Jackson et surtout d'Ismaïla Sarr, le Sénégal pousse sans paniquer.

Galvanisés par une poignée de supporters, les Soudanais ne veulent surtout pas lâcher. Mais Sadio Mané veille. À la suite d'une belle combinaison sur le côté gauche entre Jakobs et Mané, Pape Gueye égalise du plat du pied. Le Sénégal entre enfin dans son match et prend confiance. Juste avant la pause, à la 45e+3 minute, Pape Gueye s'offre un doublé et donne l'avantage aux siens.

Les Lions manquent ensuite plusieurs occasions d'alourdir le score avant la mi-temps, sans parvenir à concrétiser.

Au retour des vestiaires, les Soudanais, déjà portés par une prestation courageuse et inattendue, notamment celle du jeune attaquant Sheddy Barglan et du buteur Abdallah, très remuants sur les côtés, continuent de proposer du jeu.

Les entrées de Boulaye Dia et surtout d'El Hadji Malick Diouf apportent un nouvel élan à une équipe sénégalaise toujours en quête du but du break.

Comme à chacune de ses apparitions, Ibrahim Mbaye se montre décisif. À seulement 17 ans, il s'illustre une nouvelle fois sur une contre-attaque initiée par Mané. Il fait un appel en profondeur, résiste face au retour de Khamis et sur une frappe puissante inscrit le troisième but à la 78e minute. Quelques minutes plus tard, il manque de peu le doublé.

Malgré tout, les Soudanais continuent de pousser, sans parvenir à faire évoluer le score. Le coup de sifflet final consacre la victoire du Sénégal (3-1), première équipe qualifiée pour les quarts de finale. Les Lions affronteront le vainqueur de la rencontre entre le Mali et la Tunisie, en cours.

La feuille du match

Affiche : Sénégal- Soudan ; score : 3-1 ; lieu : Tanger ; buts : Pape Guèye (29e,45e+3mn)

Avertissements

Sénégal : Jakobs (13e), Jackson (50e),

Soudan : Barglan (70e), Alhassan (85e)

Les équipes

- Sénégal : Édouard Mendy, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Ismaël Jakobs, Krépin Diatta ; Idrissa Gana Guèye (capitaine), Pape Guèye, Habib Diarra ; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson.

Remplaçants : Sénégal : Diouf, Dia (53e), Camara (73e), Ibrahim Mbaye (74e), Pathé Ciss (87e)

- Soudan : Monged - Khamis, Arng, Karshom, Barglan - Abu Agla, Taifour, Eldin - Abdelrahman, Amir, Eisa.

Remplaçants : Abaker (65e), Alhassan (68e), Mano, Omer, Nooh (79e)

Arbitre : Beida (Mauritanie) ;

Affluence : 30 046 spectateurs.