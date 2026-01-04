Afrique: CAN 2025 - Pape Thiaw salue la force mentale des Lions face au Soudan

Tanger — Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, a salué la belle réaction de ses joueurs qui, sans paniquer, sont allés chercher l'égalisation face à une belle équipe du Soudan.

"Il faut saluer le mental de l'équipe, qui est allée chercher l'égalisation avant la mi-temps et a marqué le deuxième but face à une équipe du Soudan qui nous a posé des problèmes", a-t-il déclaré en conférence de presse après la qualification du Sénégal pour les quarts de finale de la CAN 2025.

Les Lions ont battu (3-1) les Crocodiles du Nil. Ils affronteront lors du prochain match le vainqueur de la rencontre Mali-Tunisie, en cours.

Selon Pape Thiaw, le Sénégal a livré un "match difficile".

"Nous avons pris un but très tôt, ce qui nous a fait mal dans le match. Le mental est important dans ce genre de scénario. Le Soudan a marqué un beau but, mais nous avons continué à dérouler notre football", a-t-il expliqué.

Interpellé sur les débuts de match compliqués de l'équipe du Sénégal, Pape Thiaw a expliqué que l'envie de trop bien faire pousse parfois ses joueurs à commettre des erreurs.

"Nous allons discuter entre nous pour éviter de nous mettre en difficulté face aux grandes équipes", a-t-il promis.