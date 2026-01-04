Afrique: CAN 2025 - Pape Thiaw salue la force mentale des Lions face au Soudan

3 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger — Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, a salué la belle réaction de ses joueurs qui, sans paniquer, sont allés chercher l'égalisation face à une belle équipe du Soudan.

"Il faut saluer le mental de l'équipe, qui est allée chercher l'égalisation avant la mi-temps et a marqué le deuxième but face à une équipe du Soudan qui nous a posé des problèmes", a-t-il déclaré en conférence de presse après la qualification du Sénégal pour les quarts de finale de la CAN 2025.

Les Lions ont battu (3-1) les Crocodiles du Nil. Ils affronteront lors du prochain match le vainqueur de la rencontre Mali-Tunisie, en cours.

Selon Pape Thiaw, le Sénégal a livré un "match difficile".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous avons pris un but très tôt, ce qui nous a fait mal dans le match. Le mental est important dans ce genre de scénario. Le Soudan a marqué un beau but, mais nous avons continué à dérouler notre football", a-t-il expliqué.

Interpellé sur les débuts de match compliqués de l'équipe du Sénégal, Pape Thiaw a expliqué que l'envie de trop bien faire pousse parfois ses joueurs à commettre des erreurs.

"Nous allons discuter entre nous pour éviter de nous mettre en difficulté face aux grandes équipes", a-t-il promis.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.