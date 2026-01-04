Madagascar: «L'heure n'est ni à la haine ni à la vengeance», assure le président déchu Andry Rajoelina

Andry Rajoelina s'est exprimé pour la première fois depuis qu'il a été renversé de son poste de président de Madagascar, mi-octobre. « Face aux menaces, aux tensions et aux divisions, c'est en mon âme et conscience que j'ai fait le choix de m'écarter », y affirme-t-il.

L'ancien président de Madagascar, Andry Rajoelina, a choisi de s'exprimer pour la première fois dans un message adressé au peuple malgache à l'occasion du Nouvel An. Près de trois mois après sa chute du pouvoir, il a adressé des voeux de paix et s'est expliqué sur la raison de son silence, dans un texte publié sur sa page Facebook.

Le visuel de sa carte de voeux virtuelle suggère d'abord l'apaisement : tout de blanc vêtu, entouré de colombes avec des branches d'olivier, Andry Rajoelina apparait sourire aux lèvres et expression sereine sur le visage.

« Notre pays, Madagascar, traverse une tempête »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le texte qui l'accompagne, l'ancien chef de l'État adresse ses voeux de paix, de courage et d'espérance, puis il évoque la crise que connait la Grande Île : « Notre pays, Madagascar, traverse une tempête, une épreuve marquée par l'inquiétude, l'incertitude et parfois la peur. À vous qui êtes fragilisés et éprouvés, vous qui vous sentez persécutés, sachez que vous n'êtes pas seuls. »

Surtout, Andry Rajoelina a évoqué les raisons de son silence : « Face aux menaces, aux tensions et aux divisions que nous avons traversées, c'est en mon âme et conscience que j'ai fait le choix de m'écarter, plutôt que d'entraîner le peuple malagasy dans l'affrontement et le chaos. »

Il a ensuite rejeté toute vengeance et a enfin appelé à l'unité et la responsabilité.

Le colonel Randrianirina, 51 ans, avait été investi « président de la Refondation » le 17 octobre, quelques jours après le ralliement de son unité, le Capsat, au mouvement de contestation populaire entamé un mois auparavant. Le président Andry Rajoelina et son entourage avaient fui la Grande Île avec l'aide de la France.

Le nouvel homme fort de Madagascar, le colonel Michael Randrianirina, avait souhaité, dans un entretien accordé à la chaîne France 24, qu'Andry Rajoelina, contraint à la fuite en octobre, soit jugé à Madagascar.