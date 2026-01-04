Afrique: CAN 2025 - Suivez en direct le 8e de finale entre le Sénégal et le Soudan

Le Sénégal et le Soudan s'affrontent ce 3 janvier au Grand Stade de Tanger en ouverture des huitièmes de finale de la CAN 2025. Les Lions de la Téranga arriveront-ils à retrouver les quarts de finale, deux ans après avoir échoué à ce stade de la compétition ? De leur côté, les Crocodiles du Nil n'ont plus atteint les quarts depuis l'édition 2012. Suivez le match à partir de 16h (TU) sur RFI.

03/01/2026 - 16:45Le Soudan en quête d'un exploit

Les Crocodiles se sont qualifiés en phase finale pour la première fois depuis l'édition 2012. Ils sont devenus la première équipe à sortir de la phase de groupes sans inscrire aucun but, leur victoire contre la Guinée équatoriale ayant été décrochée grâce à un but contre son camp. En 2025, les Soudanais n'ont d'ailleurs marqué qu'un seul but en 11 matchs disputés. L'exploit sera donc de mise contre le Sénégal...

03/01/2026 - 16:40Le Sénégal de retour en huitièmes

Les Lions de la Téranga retrouvent les huitièmes de finale deux ans après leur élimination par la Côte d'Ivoire à ce stade de la compétition. Cette fois-ci, ils affrontent un adversaire beaucoup plus faible sur le papier mais qui rêve de surprendre les champions d'Afrique 2022. Les Sénégalais devront faire sans Kalidou Koulibaly, suspendu pour ce match, et commenceront la rencontre avec une charnière central inédite composée d'Abdoulaye Seck et de Moussa Niakhaté.

03/01/2026 - 16:35Les vestiaires de ce premier 8e de finale

03/01/2026 - 16:33Les compositions de ce match

03/01/2026 - 16:30C'est parti pour les 8es de finale !

Bonjour à tous et bienvenue sur ce direct commenté de ce premier 8e de finale de la CAN 2025 ! Le coup d'envoi entre les Lions de la Téranga et les Crocodiles est prévu à 16h (TU).