Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal mate un surprenant Soudan et s'offre les quarts

Surpris par une audacieuse équipe du Soudan en début de rencontre, le Sénégal a su se reprendre grâce notamment à un doublé de Pape Guèye et un but du phénomène Ibrahim Mbaye, pour assurer la victoire (3-1). Il rencontrera en quart de finale le vainqueur de Mali-Tunisie.

On n'aurait vraiment pas parié sur Pape Guèye pour être l'improbable héros de ce Sénégal-Soudan, débuté la tête à l'envers par les Lions, puis remis à l'endroit par le doublé de l'ancien Marseillais. Parce que Pape Guèye avait eu du mal à convaincre lors de ses deux sorties au premier tour, poussant les versatiles supporters à le menacer d'un séjour sur le banc.

Parce que lui-même, à l'image de ses coéquipiers, avait difficilement entamé la partie. En retard sur ses interventions, commettant des fautes dès les premières secondes, il est passé près du carton jaune. Et puis, il s'est mué en sauveur de la sélection grâce à deux frappes du gauche bien placées.

Mais avant, parlons d'un autre gaucher. Soudanais, lui, Amar Ibrahim. Aucun Soudanais n'avait encore marqué dans cette CAN, on pourrait presque dire que cela valait le coup d'attendre pour savourer ce bijou du gaucher sur lequel Édouard Mendy n'a rien pu faire. Le joueur d'Avondale FC (Australie), trouvé dans la surface sénégalaise, profitait du marquage un peu lâche d'Ismail Jakobs pour placer une frappe dans la lucarne et ouvrir le score dès la 6e minute. La clim pour les supporters sénégalais à Tanger.

Le Soudan, qu'on voyait en victime expiatoire, un petit caillou sur le chemin des Lions, commence le match sans complexe, libéré et audacieux. Les Soudanais n'ont pas peur, comme l'avait affirmé leur coach la veille ; ils vont chercher haut les Sénégalais, osant mettre quatre joueurs sur leur ligne offensive pendant les dégagements de leur gardien.

Les Lions sont empruntés, la défense, privée de son capitaine Koulibaly, n'est pas sereine. Est-ce l'absence d'Ilimane Ndiaye, en délicatesse avec une cheville et remplacé par Habib Diarra, dans un 4-3-3, qui perturbe les hommes de Pape Thiaw ?

Toujours est-il qu'il faudra attendre presque la demi-heure de jeu pour voir une première frappe timide des Sénégalais, de la part de Pape Guèye. On ne le savait pas, le numéro 26 réglait la mire.

Car trois minutes plus tard, sur une action où Sadio Mané se charge de tout (récupération, accélération et passe en retrait), Pape Guèye égalise d'une belle frappe placée (29e). Les Lions respirent, d'autant qu'une minute auparavant, Nicolas Jackson avait manqué quasiment un face-à-face. Le joueur de Villarreal (Espagne) allait récidiver dans les arrêts de jeu de la première période en étant à la réception, encore une fois, d'une passe en retrait de Sadio Mané (45+2).

Ibrahim Mbaye encore décisif

Les Lions étaient désormais devant. Malgré une nouvelle frayeur en début de seconde période où Édouard Mendy sort le grand jeu pour empêcher Sheddy Ezeldin d'égaliser, les hommes de Pape Thiaw mettent enfin le pied sur le ballon et impriment le rythme du match.

Sans être menacés par les Soudanais, ils s'offrent un troisième but par l'inévitable Ibrahim Mbaye, entré à la 73e à la place d'Ismaila Sarr. Il lui aura fallu moins de cinq minutes pour être lancé par Sadio Mané dans la profondeur, prendre de vitesse son défenseur et crucifier Monged Abuzaid pour la troisième fois de la soirée.

Décisif à chacune de ses rentrées, le petit joyau sénégalais s'offrait enfin son premier but dans cette CAN, passant même proche du doublé sur une reprise de la tête qui frôle la barre transversale.

Le Sénégal poursuit ainsi son chemin. Il s'est fait peur, mais a eu les hommes pour renverser les Soudanais et sait qu'avec ses remplaçants, il peut voyager loin. Prochaine étape : le Mali ou la Tunisie en quarts de finale