Angleterre, 20e journée, 1re division

Nottingham s'incline à Aston Villa (1-3). Titulaire pour la première fois depuis le 27 septembre, Dilane Bakwa lance Gibbs-White pour le but de la réduction de l'écart à la 61e. Averti à la 65e et remplacé à la 69e.

Angleterre, 25e journée, 3e division

Le déplacement de Luton Town (Christ Makosso) à Doncaster a été reporté en raison du gel.

Angleterre, 25e journée, 4e division

Matches reportés également pour Bromley (Hondermarck) et Salford (Ayina) en raison de la vague de froid.

Chypre, 16e journée, 1re division

En déplacement sur la pelouse d'Apollon, Pafos concède sa première défaite depuis le 27 octobre (1-2). Remplaçant, Mons Bassouamina est entré à la 67e. L'AEK Larnaca remporte le derby face à Farmagouste 4-0. Sans Jérémie Gnali, resté sur le banc.

Avec 34 points chacun, Pafos et l'AEK sont 2e et 3e.

Espagne, 20e journée, 2e division

Gijon chute à domicile face à Malaga (1-3). Sans les Congolais Yann Kembo et Pierre Mbemba, non convoqués.

Espagne, 27e journée, 4e division, groupe 2

Irun bat Ejea 3-0. Remplaçant, Corentin Louakima est entré à la 82e.

Espagne, 16e journée, 5e division, groupe 2

La réserve de Gijon l'emporte à El San Martin (2-0). Titulaire, Fred Loki a été remplacé à la 72e.

Israël, 17e journée, 1re division

L'Hapoel Tel Aviv prend les 3 points face à Ashdod (1-0). Avec Fernand Mayembo titulaire et capitaine.

Sakhnin coule à domicile face à Beer Sheva (0-5). Sans Gild Otanga, resté sur le banc, ni Durel Avounou, blessé.

Italie, 18e journée, 1re division

Le Torino s'impose nettement chez le Hellas Vérone (3-0). Sans Niels Nkounkou, grippé.

Cremonense s'incline sur le terrain de la Fiorentina (0-1). Titulaire devant la défense, Warren Bondo a été averti dès la 20e et remplacé à la 29e.

Malte, 16e de finale de la Coupe

Marsaxlokk est éliminé à Floriana (0-1). Avec Christoffer Mafoumbi titulaire et Juvhel Tsoumou remplacé à la 57e.