Congo-Brazzaville: La mémoire de Peggy Hossie saluée par ses proches à Paris

Plusieurs collaborateurs de la journaliste disparue, en présence du Ministre conseiller de l'ambassade de la République du Congo, Armand Rémy Balloud-Tabawé, ont assisté, samedi, à Nanterre, près de Paris, aux obsèques de Peggy Ponio Hossie Mbongo, une figure et une voix du paysage audiovisuel de la diaspora, décédée en région parisienne le 15 décembre dernier, à l'aube de ses 54 ans.

Un adieu parisien en deux temps. Le vendredi 2 janvier, une veillée mortuaire à Sevran, offrant à plusieurs amis, proches, collaborateurs, collègues de faculté et membres de famille de venir témoigner à propos de morceaux choisis en hommage de l'illustre disparue. Chacun à sa manière a tenu à saluer la mémoire de Peggy Hossie à travers une prise de parole sobre et spontanée, une respiration sincère haletante chaque fois sortie du fond des tripes.

Le lendemain, samedi 3 janvier, cet hommage s'est exprimé à nouveau sur place au Funérarium de Nanterre. Armand Rémy Balloud-Tabawé a écrit pour la circonstance : « C'est avec une profonde douleur que je présente les condoléances les plus attristées à la famille de notre compatriote Peggy Hossie. Peggy, que ton âme repose en paix ! ».

En marge de ces deux recueillements, un plateau de circonstance, initié par Yhan Akomo de Kasima TV et animé par Christian Martial Poos, a été réalisé avec la participation de Charlemagne Mayassi, manager culturel ; Dalia Mena ex-journaliste TVPN et amie de Peggy Hossie ; Anthony Moujoungui de Ziana TV ; Maurel Mabélé et Gildrine Ngatani Kouvoua, tous deux ex-journaliste de DRTV.

Ici, pas de plan média ni d'objectif de performance ; juste le besoin, commun à ces proches, de marquer le départ inopiné de leur consoeur, dont l'influence a été instigatrice dans le paysage de l'audiovisuel, y compris chez les organisateurs de cérémonies.