Congo-Brazzaville: La mémoire de Peggy Hossie saluée par ses proches à Paris

4 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Plusieurs collaborateurs de la journaliste disparue, en présence du Ministre conseiller de l'ambassade de la République du Congo, Armand Rémy Balloud-Tabawé, ont assisté, samedi, à Nanterre, près de Paris, aux obsèques de Peggy Ponio Hossie Mbongo, une figure et une voix du paysage audiovisuel de la diaspora, décédée en région parisienne le 15 décembre dernier, à l'aube de ses 54 ans.

Un adieu parisien en deux temps. Le vendredi 2 janvier, une veillée mortuaire à Sevran, offrant à plusieurs amis, proches, collaborateurs, collègues de faculté et membres de famille de venir témoigner à propos de morceaux choisis en hommage de l'illustre disparue. Chacun à sa manière a tenu à saluer la mémoire de Peggy Hossie à travers une prise de parole sobre et spontanée, une respiration sincère haletante chaque fois sortie du fond des tripes.

Le lendemain, samedi 3 janvier, cet hommage s'est exprimé à nouveau sur place au Funérarium de Nanterre. Armand Rémy Balloud-Tabawé a écrit pour la circonstance : « C'est avec une profonde douleur que je présente les condoléances les plus attristées à la famille de notre compatriote Peggy Hossie. Peggy, que ton âme repose en paix ! ».

En marge de ces deux recueillements, un plateau de circonstance, initié par Yhan Akomo de Kasima TV et animé par Christian Martial Poos, a été réalisé avec la participation de Charlemagne Mayassi, manager culturel ; Dalia Mena ex-journaliste TVPN et amie de Peggy Hossie ; Anthony Moujoungui de Ziana TV ; Maurel Mabélé et Gildrine Ngatani Kouvoua, tous deux ex-journaliste de DRTV.

Ici, pas de plan média ni d'objectif de performance ; juste le besoin, commun à ces proches, de marquer le départ inopiné de leur consoeur, dont l'influence a été instigatrice dans le paysage de l'audiovisuel, y compris chez les organisateurs de cérémonies.

