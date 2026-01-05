Congo-Kinshasa: Instructions du Gouvernement pour la paie des salaires des enseignants en RDC

Le vice-Premier ministre chargé de la Fonction publique a donné, samedi 3 janvier, des instructions fermes pour procéder à la paie des enseignants dans les plus brefs délais.

Jean-Pierre Lihau a ainsi réagi au cours d'une réunion avec sa collègue de l'Éducation nationale, des syndicalistes et des opérateurs de paie. A l'issue de cette rencontre, qui a duré plus de trois heures, les acteurs étatiques et non étatiques ont convenu que les opérateurs de paie remplissent leur devoir en apurant non seulement les arriérés de salaire, mais également les primes des enseignants.

Ils ont décidé que la question des frais de convoyage et des frais bancaires soit réglée entre les opérateurs de paie et le gouvernement lors d'une réunion spécifique prévue dans les prochains jours.

L'ordonnateur délégué du Gouvernement assure que toute l'enveloppe salariale du dernier trimestre de l'année 2025 a été décaissée. Il réitère la volonté du gouvernement de délocaliser certains effectifs des agents et fonctionnaires de l'État afin de faciliter l'opération de paie.

Pour sa part, le président et porte-parole de l'Intersyndicale du secteur de l'Éducation nationale a salué la volonté du Gouvernement de trouver des solutions idoines à cette problématique.

Il a cependant encouragé les enseignants à reprendre le chemin de l'école, en attendant la poursuite des négociations.

Sur les 18 opérateurs de paie qui collaborent avec le gouvernement, seuls Afriland Bank et IFOD connaissent, ces dernières années, des difficultés à remplir leur devoir.