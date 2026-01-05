Guinée: La Cour suprême confirme la victoire de Mamadi Doumbouya à la présidentielle

La Cour suprême de Guinée a confirmé dimanche 5 janvier au soir la victoire de Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre, avec 86,72 % des suffrages. Le général Doumbouya est élu dès le premier tour pour un mandat de sept ans, à l'issue d'un scrutin largement boycotté par les principaux partis d'opposition et dont les ténors de l'opposition en ont été écartés.

Dans sa première adresse à la nation après la proclamation officielle des résultats, le président élu Mamadi Doumboya a appelé les Guinéens à se rassembler pour « bâtir une Guinée de souveraineté politique et économique ». « En m'accordant la majorité absolue dès le premier tour du scrutin, votre choix m'oblige davantage. Le peuple de Guinée a fait preuve de maturité, de calme et de dignité », a-t-déclaré.

Mamadi Doumbouya: «Aujourd'hui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il n'y a qu'une seule Guinée, unie et indivisible»

Moktar Bah La victoire du candidat indépendant a été proclamée sans surprise par le président de la Cour suprême, Fodé Bangoura, face à des adversaires peu connus du grand public. « Considérant que le candidat Mamadi Doumbouya a obtenu le plus grand nombre de suffrages, il est élu président de la République de Guinée dès le premier tour pour un mandat de sept ans », a-t-il déclaré.

Réactions des candidats et partis politiques

Parmi les candidats malheureux, Ibrahima Abé Sylla, de la Nouvelle Génération pour la République, a félicité le vainqueur et appelé à l'unité nationale, exhortant les Guinéens à « s'unir et à suivre un programme de développement socio-économique pour ce pays ».

Même tonalité du côté de Sidibé Ousmane, membre du bureau politique du Rassemblement des Guinéens pour la prospérité de Elhadj Bouna Kéita, qui estime que dans cette élection c'est la Guinée qui a gagné. « C'est un sentiment de satisfaction et de joie que j'exprime devant tout le peuple de Guinée. Parce que, avant tout, aujourd'hui, c'est la Guinée qui gagne. Il faut saluer la dynamique de la démocratie. C'est un esprit républicain que les neuf candidats ont observé et un esprit de maturité qu'il faut saluer », a-t-il souligné.

À la suite de la confirmation de sa victoire, Mamadi Doumbouya a appelé à la construction d'une « Guinée de paix et de prospérité partagée ».