Congo-Kinshasa: Des bandits sèment la terreur à Kinzau-Mvuete

4 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Depuis le réveillon du nouvel an jusqu'à la nuit du vendre au samedi 3 janvier 2026, plusieurs maisons d'habitation et de commerce ont été attaquées par des criminels, communément appelés « Kulunas » à Kinzau-Mvuete, cité située dans le territoire de Sekebanza (Kongo-Central).

Les bandits ont terrorisé la population locale et emporté plusieurs bien de valeur et de l'argent. Le commandant de la police de la cité de Kinzau-Mvuete, Sylvain Bakulu qui confirme cette information, invite la population à collaborer avec la police pour faciliter l'arrestation de ces criminels.

Selon les victimes, ces malfrats, cagoulés et munis d'armes blanches, ont opéré en groupe, la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier et celle du 02 janvier 2026, principalement dans les quartiers Mobutu et Mbenza Thubi.

Ils ont menacé de mort les occupants de près de quinze habitations, avant de leur soutirer de l'argent et des biens de valeur. Plusieurs personnes ont été grièvement blessées par machettes lors de ces attaques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce responsable de la police affirme que ces attaques surviennent, après une longue période d'accalmie. Selon lui, elles sont occasionnées par la libération récente des plusieurs bandits par le parquet près le tribunal de paix de Kinzau-Mvuete, pour manque des plaignants pouvant charger leur dossier judiciaire.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.