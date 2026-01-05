Congo-Kinshasa: Des bandits sèment la terreur à Kinzau-Mvuete

Depuis le réveillon du nouvel an jusqu'à la nuit du vendre au samedi 3 janvier 2026, plusieurs maisons d'habitation et de commerce ont été attaquées par des criminels, communément appelés « Kulunas » à Kinzau-Mvuete, cité située dans le territoire de Sekebanza (Kongo-Central).

Les bandits ont terrorisé la population locale et emporté plusieurs bien de valeur et de l'argent. Le commandant de la police de la cité de Kinzau-Mvuete, Sylvain Bakulu qui confirme cette information, invite la population à collaborer avec la police pour faciliter l'arrestation de ces criminels.

Selon les victimes, ces malfrats, cagoulés et munis d'armes blanches, ont opéré en groupe, la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier et celle du 02 janvier 2026, principalement dans les quartiers Mobutu et Mbenza Thubi.

Ils ont menacé de mort les occupants de près de quinze habitations, avant de leur soutirer de l'argent et des biens de valeur. Plusieurs personnes ont été grièvement blessées par machettes lors de ces attaques.

Ce responsable de la police affirme que ces attaques surviennent, après une longue période d'accalmie. Selon lui, elles sont occasionnées par la libération récente des plusieurs bandits par le parquet près le tribunal de paix de Kinzau-Mvuete, pour manque des plaignants pouvant charger leur dossier judiciaire.