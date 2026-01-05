Congo-Kinshasa: Grand Équateur - Les fonctionnaires peinent à accéder à leurs salaires

Les fonctionnaires de l'État dans la région du Grand Équateur rencontrent de sérieuses difficultés pour percevoir leurs rémunérations. Samedi 3 janvier 2026, un engouement massif a été observé devant les banques, où les agents se sont précipités pour retirer des salaires impayés depuis plusieurs mois.

À Gbadolite, certains agents n'ont pas touché leur salaire depuis trois mois. À Mbandaka, les fonctionnaires n'ont perçu leur rémunération de décembre qu'avec un retard considérable. Ce n'est que tard dans la soirée de vendredi qu'ils ont reçu les notifications de virement bancaire.

« Comment fêter sans rien dans la marmite ? », s'interroge un agent de la Fonction publique basé à Mbandaka. Il n'avait pas encore reçu son salaire de décembre 2025. Venu retirer son dû ce samedi matin, il a dû en outre faire face aux tracasseries devant la banque qui le paie habituellement.

Selon les témoignages recueillis par Radio Okapi, les fêtes de fin d'année ont été synonymes de privation pour ces fonctionnaires du Grand Équateur. Ils estiment que les salaires récemment perçus ne suffiront pas à compenser l'ambiance festive de Noël et du Nouvel An qu'ils ont manquée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce constat est partagé par les agents de Zongo, Gemena et Gbadolite. Plusieurs fonctionnaires appellent le Gouvernement congolais à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter de tels désagréments à l'avenir.