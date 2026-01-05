Tunisie: Foot - La FTF annonce une rupture à l'amiable avec l'ensemble du staff technique de la sélection nationale

TUNIS — La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, dimanche soir, la rupture à l'amiable du contrat liant l'ensemble du staff technique de la sélection nationale de football, au lendemain de l'élimination des Aigles de Carthage en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

La Tunisie a quitté la compétition après sa défaite face au Mali aux tirs au but (3-2), à l'issue d'un match nul (1-1) après prolongations, disputé samedi soir à Casablanca.

Lors du premier tour, les Aigles de Carthage se sont contentés d'une seule victoire, acquise face à l'Ouganda (3-1) lors du match d'ouverture, contre une défaite face au Nigéria (2-3) et un nul face à la Tanzanie (1-1), se qualifiant ainsi pour les huitièmes de finale à la 2e place du groupe C.