Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal en favori contre le Soudan, le Mali miraculé face à la Tunisie

4 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Malgré l'ouverture rapide du score par le Soudan, le Sénégal a fait respecter la logique et se qualifie pour les quarts de finale.

Les champions d'Afrique 2021 y retrouveront le Mali, qui s'est qualifié aux tirs au but au terme d'un match nul (1-1) et décevant, à l'image du premier tour des deux protagonistes. A 11 contre 10 depuis la 26e, les Aigles de Carthage se sont créé trop peu d'occasions franches, malgré une nette domination dans la possession de balle.

A l'ouverture du score tardive de Chaouat (88e), Sinayoko répond par un penalty à la 90e+6. Le 3e but inscrit par le Mali et le 6e encaissé par la Tunisie depuis le début de la compétition.

C'est finalement aux tirs au but, avec deux arrêts de son gardien, que le Mali se qualifie 3-2. Il en faudra beaucoup plus, le 9 janvier, face au voisin sénégalais. Les Lions du Sénégal, cueillis à froid par le bijou d'Abdallah (0-1, 6e), peut remercier Pape Gueye d'avoir égalisé à la 40e, évitant au champion d'Afrique 2021 de sombrer dans le doute.

Alors que le Soudan, qualifié au titre de troisième meilleur troisième, pensait avoir réussi à tenir jusqu'à la pause, le milieu défensif de Villarreal doublait la mise d'un beau tir du gauche (45e+3).

En second période, Ibrahim Mbaye, jeune champion d'Europe avec le PSG, a triplé la mise d'un but plein de sang-froid, après une passe décisive de Sadio Mané. A 17 ans et 344 jours, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de sa sélection et le deuxième plus jeune de la compétition après le Gabonais Shiva Star, lors de l'édition 2000.

