Cameroun: CAN 2025, le Maroc en souffrance, le Cameroun avec efficacité

5 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Accroché par une Tanzanie solide, le Maroc s'en est remis au 4e but de la compétition de Brahim Diaz pour arracher son billet pour les quarts de finale (1-0).

Une qualification dans la souffrance qui ne regonfle pas le capitale confiance du pays-hôte, qui aurait pu être sanctionné d'un penalty à la 88e pour une charge dans le dos de Masina sur Nado.

Devant un public qui n'attend que la victoire finale, les Lions de l'Atlas devront désormais hisser leur niveau de jeu pour les quarts de finale.

Car leur adversaire sera le Cameroun, vainqueur de l'Afrique du Sud (2-1). Les Lions Indomptables ont fait preuve d'efficacité tout en laissant la maîtrise du jeu aux Bafanas.

Solide défensivement, le Cameroun a trouvé la faille aux 34e et 47e par l'intermédiaire de Tchamadeu et Kofane.

Avec 67% de possession de balle, l'Afrique du Sud a confirmé que dominer n'est pas gagner. Trop imprécis, les champions d'Afrique 96 ont réduit l'écart trop tard (Makgopa, 88e) pour renverser le cours du match.

