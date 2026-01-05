Afrique: CAN 2025 - Les Lions saluent leur réaction après un début difficile

Tanger — Les joueurs sénégalais ont salué, samedi à Tanger, leur capacité de réaction après une entame de match difficile face au Soudan (3-1), en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, soulignant la nécessité de corriger certaines erreurs avant les prochaines rencontres.

Malmenés dès les premières minutes et surpris par l'ouverture du score soudanaise, les champions d'Afrique 2022 ont su faire preuve de caractère pour renverser la rencontre et décrocher leur qualification pour les quarts de finale.

"Je pense qu'on aurait dû faire mieux. Il faut être prêt du début jusqu'à la fin, sinon tu risques d'être puni, et c'est ce qui nous est arrivé à l'entame du match", a reconnu l'attaquant des Lions, Sadio Mané, estimant toutefois que ce sont des erreurs à "rectifier et à ne plus commettre."

Auteur de deux passes décisives, l'attaquant sénégalais s'est également réjoui de sa "complicité" avec son coéquipier, Ibrahim Mbaye. "Ça fait plaisir de lui donner une passe. On se connaît très bien, sa vitesse est incroyable. Je n'avais qu'à lui mettre le ballon et il a su en profiter. On est tous heureux pour lui", a-t-il dit.

Même discours du côté du défenseur Moussa Niakhaté, qui a mis en avant la "sérénité et l'expérience" du groupe.

"Nous avons encaissé un but, mais nous avons eu énormément d'occasions pour revenir. Ça montre qu'il y a beaucoup de caractère et de personnalité dans cette équipe. On ne panique jamais", a-t-il expliqué, tout en insistant sur la nécessité d'éviter d'être mené au score.

"Peut-être qu'un jour, revenir au score ne nous servira pas", a-t-il prévenu.

Niakhaté a toutefois salué la domination sénégalaise sur l'ensemble de la rencontre et l'apport défensif du collectif.

"Les attaquants ont bien défendu, récupéré des ballons très hauts. C'était vraiment satisfaisant", a-t-il ajouté, estimant que le Sénégal "a mérité sa qualification".

Pathé Ciss a souligné la difficulté de la rencontre face à une équipe soudanaise combative. "Nous savions que ce ne serait pas un match facile. Les Soudanais nous ont fatigués, mais nous nous sommes battus pour égaliser et gagner", a-t-il déclaré.

Pour l'attaquant Boulaye Dia, la clé du succès réside dans la patience et la confiance collective. "Le plus important, c'est la capacité à réagir. Nous avons imposé notre rythme et notre style. On savait qu'à un moment ils allaient craquer", a-t-il affirmé.

Le Sénégal va jouer le Mali en quarts de finale, vendredi à Tanger.