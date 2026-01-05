Les aéroports du monde entier, et plus particulièrement ceux du Moyen-Orient, accélèrent leur transformation technologique afin de répondre à la croissance soutenue du trafic aérien et de conserver leur compétitivité.

Cette mutation profonde sera au coeur de la 25e édition de l'Airport Show, l'un des plus grands salons B2B dédiés à l'industrie aéroportuaire, prévu du 12 au 14 mai 2026 au Dubai World Trade Centre (DWTC).

Placée sous le haut patronage de Son Altesse Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président de l'Autorité de l'aviation civile de Dubaï, président de Dubai Airports et président-directeur général d'Emirates Airline & Group, cette édition réunira plus de 150 exposants internationaux et régionaux, ainsi que plus de 120 acheteurs issus de plus de 50 aéroports et autorités de l'aviation de 30 pays.

Des aéroports de plus en plus intelligents et connectés

À l'heure où les plateformes aéroportuaires évoluent vers de véritables hubs de mobilité multimodale, les investissements se multiplient dans les technologies de pointe. Intelligence artificielle, apprentissage automatique, biométrie, Internet des objets (IoT) et automatisation redéfinissent désormais la gestion des opérations, la sûreté, le traitement des bagages et l'expérience passager.

Selon le géant technologique de l'aviation SITA, l'adoption de ces technologies constitue la clé du succès des aéroports, aujourd'hui comme demain. Le marché mondial des aéroports intelligents devrait atteindre 24,3 milliards de dollars d'ici 2032, tandis que le Moyen-Orient à lui seul prévoit 30 milliards de dollars d'investissements futurs, selon Ken Research. Par ailleurs, le marché mondial de l'automatisation aéroportuaire pourrait culminer à 85 milliards de dollars d'ici 2033.

Un fort potentiel d'affaires et de partenariats

L'Airport Show 2026 se positionne comme une plateforme stratégique de ɜaĸлючure de contrats et de réseautage, offrant aux exposants un accès direct aux décideurs clés du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud. D'après ACI World, le Moyen-Orient fait partie des deux régions mondiales appelées à investir 240 milliards de dollars entre 2025 et 2035 dans la modernisation et la construction de nouvelles infrastructures aéroportuaires.

Grâce au Hosted Buyers Program, les exposants pourront bénéficier de rencontres exclusives avec des dirigeants d'aéroports majeurs afin d'explorer leurs besoins actuels et futurs en solutions technologiques.

Biométrie, IA et expérience passager au centre des débats

D'ici 2027, près de 74 % des aéroports mondiaux devraient être équipés de portiques d'embarquement biométriques. Le Moyen-Orient affiche déjà une progression remarquable, avec une hausse de 28 % de la connectivité globale, dépassant largement les niveaux d'avant la pandémie.

En marge du salon, plusieurs forums de haut niveau seront organisés, notamment le Global Airport Leaders' Forum (GALF), Airport Security Middle East, ATC Forum et le Women in Aviation (WIA) Middle East Forum.

Une vision tournée vers l'aéroport du futur

Pour May Ismail, Event Manager chez RX Middle East, organisateur de l'Airport Show, la technologie est désormais « l'ossature même des opérations aéroportuaires ».

« L'aéroport du futur sera un hub hautement technologique, durable et centré sur le passager, offrant une expérience de voyage fluide et sans contact », a-t-elle souligné.

Un rapport conjoint d'Oliver Wyman, ACI World et du Sustainable Tourism Global Centre confirme cette tendance, annonçant une transformation profonde des modèles opérationnels grâce aux avancées en biométrie, IA, impression 3D et automatisation. À l'horizon 2030, l'usage généralisé de l'IA et des données biométriques devrait devenir la norme, bien avant que le trafic mondial n'atteigne les 10 milliards de passagers.

Dans ce contexte de forte croissance du trafic passagers et cargo, l'Airport Show 2026 s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur souhaitant découvrir, comparer et adopter les technologies qui façonneront l'avenir du transport aérien.