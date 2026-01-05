Ethiopie: Le pays s'apprête à recevoir des visiteurs venus des quatre coins du monde pour les célébrations de Noël (Genna) et de Timket.

Addis-Abeba — L'Éthiopie met la dernière main aux préparatifs en vue d'accueillir aussi bien les visiteurs étrangers que nationaux à l'occasion des prochaines célébrations de Noël éthiopien (Genna) et de l'Épiphanie (Timket), a annoncé le ministère du Tourisme.

Ces actions s'inscrivent dans une vision gouvernementale globale qui ambitionne de faire du tourisme un levier stratégique de croissance économique et un vecteur majeur de visibilité internationale pour le pays.

Dans une déclaration à l'Agence de nouvelle éthiopienne (ENA), Samuel Hailu, directeur général chargé des infrastructures de développement touristique au ministère, a indiqué que des dispositifs complets ont été déployés afin d'assurer des services de qualité et de garantir une expérience mémorable aux visiteurs.

Il a précisé que des préparatifs coordonnés à plusieurs niveaux sont en cours pour offrir un accueil efficace et chaleureux durant ces fêtes religieuses majeures. À cet effet, le ministère a organisé des séances de sensibilisation et d'information à l'intention des agences de voyages, des établissements hôteliers et des opérateurs de transport.

Bien que Genna et Timket soient célébrés à travers tout le pays, les villes historiques de Lalibela et de Gondar demeurent les pôles d'attraction privilégiés pour les touristes internationaux.

Lalibela, célèbre pour ses églises monolithiques inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, accueillera les célébrations de Genna le 7 janvier. Considérée comme l'épicentre spirituel de cette fête, la ville verra affluer des milliers de fidèles vêtus de blanc, réunis pour des prières nocturnes dans une atmosphère empreinte de ferveur religieuse.

Gondar sera, quant à elle, au coeur des célébrations de Timket le 19 janvier. Réputée pour ses châteaux royaux du XVIIe siècle, la ville sera le théâtre de cérémonies hautes en couleur, ponctuées de processions solennelles vers les bassins de Fasilides, où la reconstitution du baptême du Christ attire chaque année des visiteurs venus du monde entier.

Classée par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, l'Épiphanie éthiopienne contribue de manière significative au rayonnement culturel international du pays. Parallèlement au tourisme religieux, les autorités intensifient leurs efforts pour diversifier l'offre touristique et mettre en valeur la richesse naturelle et culturelle de l'Éthiopie.

Sur la rive nord du lac Tana, Gorgora s'impose comme une destination émergente prisée des amateurs d'histoire et de nature. Le Gorgora Eco Resort récemment inauguré propose des activités variées, allant de l'observation ornithologique aux sports nautiques, en passant par la découverte des vestiges du palais de l'empereur Susenyos.

Wonchi, située autour d'un spectaculaire lac de cratère volcanique, s'affirme comme un haut lieu de l'écotourisme. Les visiteurs peuvent y pratiquer la randonnée, l'équitation, des excursions en bateau vers le monastère insulaire de Wenchi Chirkos, ainsi que profiter des sources thermales et des cascades naturelles.

Dans le sud du pays, Koysha s'inscrit dans un projet de développement intégré à proximité du parc national de Chebera Churchura, connu pour ses importantes populations d'éléphants et de buffles. Le barrage hydroélectrique de Koysha devrait donner naissance à un vaste réservoir propice aux activités nautiques et au tourisme de croisière.

À Addis-Abeba, les visiteurs ont également la possibilité d'associer les festivités religieuses à la découverte d'infrastructures modernes, telles que le parc de l'Unité, le parc Entoto, le musée des sciences et le musée national du Palais.

Afin de faciliter l'accès à l'information touristique, le ministère a lancé la plateforme numérique « Visit Ethiopia », qui fournit des renseignements détaillés sur les destinations et le calendrier des événements.

Samuel Hailu a souligné que ces préparatifs s'inscrivent dans le cadre de programmes nationaux de transformation tels que Gebeta Le Sheger et Gebeta Le Hager, lesquels ont permis la réhabilitation de sites historiques et l'ouverture de nouvelles zones aux standards touristiques internationaux.

Le secteur privé a, de son côté, salué les efforts gouvernementaux. S'exprimant auprès de l'ENA, Yitayew Tariku, directeur général de Tulight Tour Company, a indiqué que les incitations renforcées et l'environnement politique favorable ont stimulé l'investissement privé dans le tourisme.

Selon lui, les conditions mises en place ont encouragé les opérateurs à s'engager davantage dans le secteur et à promouvoir activement la diversité des attraits touristiques éthiopiens.

Par ailleurs, plusieurs rapports soulignent que l'Éthiopie gagne progressivement en notoriété comme destination privilégiée pour le tourisme d'affaires et les conférences internationales.

Selon Samuel Hailu, les célébrations à venir de Genna et de Timket illustreront l'engagement renouvelé du pays à offrir une hospitalité de niveau mondial et à renforcer sa compétitivité sur la scène internationale.