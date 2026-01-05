Ethiopie: Un constructeur automobile mondial repère des opportunités clés en Éthiopie avec innovations énergétiques du transport.

Addis-Abeba — Un géant automobile mondial perçoit d'importantes opportunités en Éthiopie, tandis que les innovations énergétiques transforment durablement le secteur des transports.

SHACMAN, l'un des principaux fabricants mondiaux de véhicules utilitaires, estime que l'essor des nouvelles énergies en Éthiopie pourrait profondément transformer les secteurs du transport et de la logistique.

Dans un entretien exclusif accordé à l'Agence de nouvelle éthiopienne (ENA), Nicolas Yan, directeur général de SHACMAN Éthiopie, a affirmé que l'intégration de technologies énergétiques modernes constitue un levier clé pour la modernisation du système de transport national.

Il a expliqué que des innovations telles que les véhicules électriques et ceux fonctionnant avec des carburants alternatifs sont capables d'accroître significativement l'efficacité opérationnelle, de réduire les coûts d'exploitation et de promouvoir une meilleure durabilité environnementale à l'échelle du secteur.

Selon lui, l'orientation croissante de l'Éthiopie vers les énergies propres et la mobilité verte s'inscrit pleinement dans la stratégie à long terme de SHACMAN. « Les solutions énergétiques de nouvelle génération ne relèvent plus du choix, elles sont devenues indispensables pour l'avenir du transport et de la logistique », a-t-il souligné.

Basée à Xi'an, en Chine, l'entreprise produit une vaste gamme de véhicules utilitaires, allant des camions moyens et lourds aux véhicules militaires tout-terrain, en passant par les camions frigorifiques et les véhicules spécialisés. Présente en Éthiopie depuis plus de quinze ans, SHACMAN y a développé une implantation solide, soutenue par des partenariats locaux durables.

Se projetant dans l'avenir, Nicolas Yan a indiqué que le groupe prévoit d'intensifier ses investissements dans les véhicules à énergie verte sur le marché éthiopien, portés par une demande en hausse et un environnement politique favorable. Il a enfin réaffirmé l'engagement de SHACMAN à accompagner l'Éthiopie dans la mise en place d'un système de transport moderne, performant et respectueux de l'environnement.