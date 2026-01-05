Soudan: Le Président du CST surprend les participants et participe à la cérémonie de graduation des recrues du sud de Khartoum

Khartoum, 3 Jan. 2026 (SUNA) - Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a surpris les Citoyens du sud Khartoum en visitant sur le terrain le stade Al-Inqaz lors de la cérémonie de graduation de la deuxième groupe des recrues des camps Al-Karama organisée par la Haute Commission de la Résistance Populaire de la localité.

La visite a connu un accueil favorable populaire, où les citoyens ont accueilli le commandant général en exprimant leur soutien aux forces armées, scandant le slogan « Une armée, un peuple » dans une scène qui reflétait l'esprit de cohésion nationale derrière les forces armées dans leur guerre pour éliminer la milice rebelle.

Le gouverneur de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, et un certain nombre de dirigeants exécutifs et civils, ainsi que des représentants des institutions militaires et sécuritaires et de la résistance populaire de l'État, ont assisté à la cérémonie de la graduation.

Le gouverneur de Khartoum a souligné que le progrès continu des forces armées dans les différents axes reflète leur capacité à remporter la victoire et à éliminer la rébellion et ses partisans à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a salué les efforts de la résistance populaire et son rôle actif pour soutenir les forces armées dans la guerre de la dignité, ainsi que sa contribution au soutien civil du gouvernement de l'État, ce qui a contribué à stabiliser la situation et au retour des citoyens dans l'État de Khartoum.

Le général Ishaq Abdalla, chef de la résistance populaire de l'État de Khartoum, a déclaré que la graduation de ce groupe s'inscrit dans le cadre des programmes des camps de Karama visant à soutenir les efforts nationaux et à renforcer la participation communautaire pour assurer la sécurité et la stabilité et le retour de la vie à la normale.

Le directeur exécutif de la localité de Jabal Awliya a souligné l'importance de soutenir les efforts de la résistance populaire, de maximiser la valeur de la mobilisation et de la formation et d'œuvrer pour renforcer la conscience nationale, construire les capacités et consolider l'esprit de responsabilité sociale.