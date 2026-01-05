Congo-Kinshasa: Manifestation à Kipushi contre la recrudescence de la criminalité

Plusieurs mouvements citoyens ont organisé, vendredi 2 janvier, une marche pacifique dans la cité de Kipushi, située à 30 km de Lubumbashi (Haut-Katanga). Les manifestants ont protesté contre la recrudescence de la criminalité et exigé que justice soit rendue après le meurtre d'un défenseur judiciaire et d'autres personnes. Ils ont appelé les autorités à prendre des mesures urgentes et efficaces pour lutter contre l'insécurité à Kipushi.

La marche a été encadrée par les forces de l'ordre. Les manifestants ont traversé les grandes artères de Kipushi sans incident jusqu'au bureau du territoire.

Sur place, ils ont remis leur mémorandum aux autorités. Ils réclament notamment l'ouverture immédiate d'une enquête sur le meurtre du défenseur judiciaire.

Face à l'ampleur de la situation, le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Jean-Jacques Kashiba, a effectué une descente à Kipushi. Sur place, il a déclaré :

« Le gouvernement provincial ne tolèrera pas que l'insécurité s'installe ici. Les auteurs seront retrouvés et traduits en justice. »

Dans la nuit du 30 au 31 décembre, plus de trois personnes ont été abattues dans la cité de Kipushi, rapportent des sources locales. Parmi les victimes figure Maître Georges Fwamba.

Selon des témoins, l'attaque s'est produite à proximité d'un bar au quartier Kamarenge. Me Fwamba quittait son domicile avec son épouse lorsque des hommes armés non identifiés les ont surpris et ouvert le feu, tuant sur le coup le défenseur judiciaire. Son épouse, grièvement blessée, est internée dans un centre hospitalier de la place.