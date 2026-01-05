Congo-Kinshasa: Les Congolais appelés à donner leur vie pour une cause noble

Dans son homélie, tirée du livre de la Genèse, chapitre 1, verset 2, Mgr Jean-Crispin Kimbeni Ki Kanda, évêque du diocèse de Kisantu (Kongo-Central), a exhorté les Congolais à donner leur vie pour une cause noble.

Il a lancé cet appel lors d'une célébration eucharistique dédiée aux martyrs de l'indépendance, commémorés chaque 4 janvier en RDC.

Placée sous le thème : « En toi, Kongo-Central, notre mère, toutes nos sources ; par ta lumière, nous verrons la lumière », cette messe s'inscrivait dans le cadre de la promotion de la paix et du développement du pays.

Pour Mgr Kimbeni, ceux qui donnent leur vie pour une cause noble, à l'instar des martyrs de l'indépendance, donnent un véritable sens à leur existence.

L'évêque a également rappelé le rôle historique et déterminant des ressortissants du Kongo-Central dans le développement de la RDC.

Cette célébration revêt une importance particulière : elle visait non seulement à honorer la mémoire des martyrs, mais aussi à renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale et la culture de la paix dans un contexte marqué par de nombreux défis.

Elle se veut également un appel à l'engagement citoyen, à la responsabilité collective et au développement intégral de la province.

Outre le gouverneur, plusieurs ministres provinciaux ainsi que des députés provinciaux et nationaux ont pris part à cette cérémonie.