Soudan: Le Gouvernement soutient les efforts et les positions de l'Arabie Saoudite concernant les développements au Yémen

Port-Soudan, 3 Jan. 2026 (SUNA) - Le Ministère des Affaires Etrangères a publié un communiqué dans lequel il a affirmé le soutien du Soudan à tous les efforts et les positions de l'Arabie Saoudite concernant les développements en République du Yémen.

En tant que membre de la Coalition Arabe pour le soutien à la légitimité au Yémen, le gouvernement de la République du Soudan soutient toutes les sages initiatives et positions du Royaume d'Arabie Saoudite concernant les développements politiques dans la République du Yémen, y compris sa réponse à la dernière demande du président du conseil de la direction présidentielle yéménite, Dr Rashad Mohamed Al- Alimi, concernant la tenue d'une conférence compréhensive à Riyad pour toutes les composantes sudistes du dialogue afin de parvenir à des solutions pacifiques et justes à la question sudiste.

Le Gouvernement du Soudan appelle également à respecter la sécurité et la stabilité de la République du Yémen et encourage tous les Yéménites à s'asseoir à la négociation afin de parvenir à une solution pacifique qui assure la stabilité du pays et lui évite les risques d'une ingérence extérieure visant à déchirer l'unité de la République du Yémen.