Afrique: CAN 2025 - Héroïque, le Mali écarte la Tunisie et rejoint le Sénégal en quarts

3 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Mali au rendez-vous des quarts de finale de la CAN 2025. En huitièmes, les Maliens ont remporté le duel d'Aigles contre la Tunisie aux tirs au but (3-2) et affronteront le Sénégal en quarts de finale.

Ce samedi 03 janvier 2026, le Mali a souffert, plié souvent, avant de rompre une seule fois. En infériorité numérique dès la 26e minute après le carton rouge reçu par Coulibaly, les Aigles maliens ont tenu bec et ongle jusqu'à la 88e minute et l'ouverture du score de Chaouat. Cependant, Lassine Sinayoko va égaliser dans les ultimes secondes sur pénalty (90+6) pour permettre aux siens d'arracher les prolongations. Aucun but ne sera inscrit dans le temps supplémentaire, direction les tirs au but. Le portier Djigui Diarra va alors sortir la cape de super héros en arrêtant 2 pénaltys pour donner la victoire 3-2 au Mali.

Les Maliens rejoignent ainsi le Sénégal en quart de finale. Ce duel 100% ouest-africain aura lieu le 9 janvier 2026 à Tanger.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.