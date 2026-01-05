Afrique: CAN 2025 - Héroïque à dix, le Mali bat la Tunisie aux tirs au but et file en quarts de finale

Réduits à dix dès la 26e minute, les Aigles du Mali ont signé un exploit retentissant samedi soir à Casablanca. Arrachée dans les ultimes secondes, l'égalisation de Lassine Sinayoko a conduit à une séance de tirs au but irrespirable, remportée 3-2 par les Maliens face à une Tunisie pourtant longtemps maîtresse du jeu.

Le Stade Mohammed V de Casablanca a été le théâtre d'un scénario renversant, digne des plus grandes soirées de Coupe d'Afrique des nations. Pour le deuxième huitième de finale de la CAN 2025, après Sénégal-Soudan, le Mali et la Tunisie se sont livré un combat âpre, tendu et spectaculaire, conclu par une qualification héroïque des Aigles maliens.

Très tôt, la rencontre s'est durcie. Les fautes s'enchaînent, les cartons pleuvent, et le rythme peine à s'installer sous un vent capricieux. À la 26e minute, le match bascule : Woyo Coulibaly est expulsé pour une semelle dangereuse sur Hannibal Mejbri. Le Mali se retrouve à dix pour plus d'une heure de jeu. Un coup de tonnerre.

Malgré cette infériorité numérique, les hommes de Tom Saintfiet font preuve d'une remarquable discipline tactique. Réorganisés en bloc bas, solidaires dans l'effort, ils résistent aux assauts tunisiens. Djigui Diarra, impérial dans ses cages, multiplie les interventions décisives face à Abdi, Saad ou Mejbri. À la pause, le score reste nul et vierge (0-0), mais la tension est palpable.

Au retour des vestiaires, la Tunisie pousse davantage, monopolise le ballon mais manque de tranchant dans la zone de vérité. Les centres se succèdent sans réelle efficacité. Le Mali, loin d'abdiquer, procède par contres et fait planer le danger dès qu'une opportunité se présente.

Alors que la prolongation semble inévitable, la Tunisie croit enfin tenir sa qualification. À la 88e minute, Firas Chaouat surgit au second poteau et ouvre le score de la tête (1-0). Le coup est dur pour les Maliens, épuisés mais toujours debout.

Et pourtant, dans les dernières secondes du temps additionnel, le destin bascule à nouveau. Sur un coup franc mal négocié par la défense tunisienne, l'arbitre siffle un penalty pour une main de Yassine Meriah. Lassine Sinayoko, déjà très actif, se présente face au gardien et transforme sans trembler (90+6). Le Mali arrache la prolongation.

Les trente minutes supplémentaires confirment l'héroïsme malien. Malgré la fatigue et la pression tunisienne, les Aigles tiennent bon. Un but tunisien est même refusé pour hors-jeu après intervention du VAR. Tout se jouera donc aux tirs au but.

La séance est irrespirable. Bissouma manque le sien, Abdi trouve la barre, Diarra s'illustre par deux arrêts décisifs. Gaoussou Diakité maintient le Mali en vie, avant qu'El Bilal Touré ne transforme le tir de la qualification. Score final : 3-2 aux tirs au but.

Exploit majuscule pour le Mali, qui élimine la Tunisie au terme d'un match totalement fou et rejoint le Sénégal en quarts de finale. Une victoire de caractère, symbole d'une équipe résiliente, courageuse et déterminée à aller loin dans cette CAN 2025.