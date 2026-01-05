Afrique: CAN 2025 - Brahim Diaz libère le Maroc et envoie les Lions de l'Atlas en quarts de finale

4 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Maroc poursuit son aventure à la Coupe d'Afrique des nations 2025. Au terme d'un huitième de finale longtemps indécis, les Lions de l'Atlas ont fini par faire la différence face à une courageuse équipe de Tanzanie (1-0), ce dimanche 4 janvier 2026, grâce à un nouveau coup d'éclat de leur maître à jouer, Brahim Diaz. Une victoire précieuse qui permet aux hommes de Walid Regragui de rallier les quarts de finale, où les attendront l'Afrique du Sud ou le Cameroun.

Dans un Stade Prince Moulay Abdellah attentif et parfois inquiet, le Maroc a longtemps buté sur une formation tanzanienne bien organisée, joueuse et loin d'être impressionnée par l'enjeu.

Malgré une possession largement à son avantage, la sélection marocaine a peiné à transformer sa domination en occasions franches, retombant dans les travers déjà observés lors de certains matchs du premier tour.

Pourtant, tout semblait bien parti lorsque Ismaël Saibari croyait ouvrir le score dès le quart d'heure de jeu d'une tête victorieuse. Mais la joie fut de courte durée : après consultation de la VAR, l'arbitre malien Boubou Traoré annulait le but pour une position de hors-jeu. Un coup dur pour les Lions de l'Atlas, déjà confrontés à une Tanzanie entreprenante et disciplinée.

Alignant d'entrée ses cadres, avec notamment le retour du capitaine Achraf Hakimi et la présence offensive d'Ayoub El Kaabi et Brahim Diaz, Walid Regragui espérait une réaction rapide. Mais les Taifa Stars, solides dans l'impact et bien en place tactiquement, ont continué à poser de sérieux problèmes à une équipe marocaine trop souvent stérile dans le dernier geste.

Au retour des vestiaires, le rythme s'est nettement intensifié. Ez Abde a d'abord manqué l'ouverture du score de la tête, butant sur le gardien Hussein Masalanga. Dans la foulée, la Tanzanie a frôlé l'exploit sur une frappe puissante de Mohamed Hussein, repoussée par Yassine Bounou avant qu'Alphonce Msanga ne manque l'immanquable à bout portant.

C'est finalement dans ce contexte tendu que Brahim Diaz a, une fois encore, pris ses responsabilités. Trois minutes après un coup franc de Hakimi repoussé par la barre transversale, l'ailier du Real Madrid a fait parler son talent : contrôle, crochet pour éliminer son vis-à-vis et frappe précise dans la surface pour tromper Masalanga (63e). Un geste de grande classe, accueilli par une explosion de joie dans les tribunes.

Avec ce quatrième but depuis le début du tournoi, Brahim Diaz s'installe seul en tête du classement des buteurs et confirme son statut de véritable homme fort du Maroc dans cette CAN 2025. Épuisé et victime de crampes, le numéro 10 a quitté la pelouse sous une ovation méritée en fin de rencontre.

La Tanzanie, courageuse mais limitée offensivement, n'a jamais réussi à revenir dans la partie. Sérieux et appliqués, les Marocains ont su préserver leur court avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Après le Sénégal et le Mali, le Maroc devient la troisième nation qualifiée pour les quarts de finale. Sans briller pleinement, les Lions de l'Atlas avancent, portés par l'efficacité et le génie de Brahim Diaz, désormais plus que jamais l'homme providentiel de cette CAN.

