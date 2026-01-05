Afrique: CAN 2025 - Sénégal vs Mali / Un derby ouest-africain en quart de finale

C'est désormais officiel. L'affiche du premier quart de finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations opposera le Sénégal à son voisin malien. Les Aigles du Mali ont validé leur billet au bout du suspense face à la Tunisie, s'offrant ainsi un duel explosif contre les Lions à Tanger.

Victorieux du Soudan (3-1) cet après-midi, le Sénégal connaît désormais son prochain obstacle. Ce ne sera pas la Tunisie, mais bien le Mali, vainqueur d'un huitième de finale particulièrement intense. Cette affiche marque les retrouvailles, en phase finale, de deux nations voisines dont les confrontations à la CAN ont toujours été serrées et indécises.

Un historique marqué par la rivalité régionale

Les confrontations entre le Sénégal et le Mali en phase finale de la CAN sont rares. La dernière opposition en date remonte à la CAN 2004 en Tunisie, lors de la phase de groupes. Le match s'était soldé par un nul (1-1), le Malien Dramane Traoré répondant à l'ouverture du score d'Habib Beye. Un duel équilibré, à l'image de la rivalité régionale entre les deux sélections.

Les forces en présence à Tanger

Pour ce quart de finale à Tanger, les deux sélections arrivent avec des dynamiques contrastées. Le Sénégal de Pape Thiaw s'appuie sur une animation offensive redoutable (10 buts en 4 matchs), illustrée par les trois réalisations face au Soudan. Le Mali, de son côté, a fait preuve d'une grande résilience mentale pour venir à bout de la Tunisie (1-1, 4-2 tab), malgré l'expulsion de son latéral droit Koulibaly dès la 13e minute.

Le vainqueur de ce derby ouest-africain se hissera dans le dernier carré de la compétition, avec l'ambition, pour le Sénégal, de défendre son statut de champion d'Afrique, et pour le Mali, de franchir enfin le cap des quarts de finale, une première depuis 2013.

Le match se jouera le 9 janvier au Grand Stade de Tanger.