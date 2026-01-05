Congo-Kinshasa: Cacophonie à la tête de la province du Haut-Lomami

L'assemblée provinciale du Haut-Lomami tient pour démissionnaire le provincial, depuis le rejet du projet d'édit budgétaire exercice 2026. Une position que rejette l'exécutif provincial. Du coup, c'est l'impasse à Kalemie.

Les deux institutions ne s'accordent pas depuis que les députés provinciaux ont rejeté le projet d'édit budgétaire exercice 2026 à la suite de plusieurs irrégularités. C'était au cours de la plénière du 11 décembre dernier à Kamina.

Pour l'organe délibérant, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire conformément à la loi.

Une démission conforme à la loi

Pour le rapporteur de l'assemblée provinciale du Haut-Lomami, Senghor Kabondo Sengwa, le gouvernement provincial est censé être démissionnaire depuis que les députés provinciaux ont déclaré irrecevable le projet d'édit budgétaire, au cours de la plénière du 11 décembre dernier à Kamina. Cette démission est, selon lui, conforme aux dispositions légales. Cependant, il constate avec étonnement que le gouverneur et son gouvernement continuent de travailler :

« C'est un manque de respect envers la première institution de la province ! Le monde entier doit savoir que, dès lors que (l'édit budgétaire) a été rejeté par l'assemblée provinciale et qu'il n'y a aucun autre qui soit voté par elle et que même l'ouverture de crédit provisoire qui devrait couvrir les dépenses du mois de janvier n'a pas été voté, et donc toutes les dépenses qui seront effectuées par l'exécutif provincial du premier janvier jusqu'à x date seront considérées comme un détournement pur et simple ».

Violation des instructions de Tshisekedi

En réaction, le gouverneur du Haut-Lomami dit ne pas considérer cette décision de l'assemblée provinciale. Dans son arrêté signé le 23 décembre dernier, le gouverneur du Haut-Lomami considère que l'assemblée provincial a rejeté le projet d'édit budgétaire exercice 2026 sans motif valable.

L'arrêté souligne aussi que l'assemblée provinciale a violé le moratoire du Président de la République suspendant les pétitions et motions. Le gouverneur et le vice-gouverneur du Haut-Lomami se trouvent Kinshasa sur invitation du vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur.