Congo-Kinshasa: Le Mouvement citoyen MPZ salue le rétablissement de l'Ordre national du Léopard en RDC

Le Mouvement du peuple pour le Zaïre (MPZ) salue l'initiative du Chef de l'État, Félix Tshisekedi, de restaurer l'Ordre national du Léopard. La secrétaire nationale en charge de la communication de MPZ, Miriam Ingesse, l'a affirmé dimanche 4 janvier, lors d'un entretien accordé à Radio Okapi.

Cet acte du Président de la République s'inscrit dans la sacralisation du pouvoir étatique et marque le début de la renaissance du Grand Congo, estime Miriam Ingesse: Aux termes d'une ordonnance présidentielle lue le mercredi 31 décembre 2025 à la télévision publique, la République démocratique du Congo institue un nouvel ordre national dénommé « Ordre national du Léopard ».

Cet ordre avait déjà existé sous le IIe République, en vertu de l'ordonnance-loi du 24 mai 1966. La loi prévoit également la réhabilitation des personnalités admises ou promues par l'ordonnance-loi n°66-329 du 24 mai 1966, prise par le président Mobutu Sese Seko. Par ailleurs, les personnes déjà admises dans l'Ordre national des héros nationaux Kabila-Lumumba conservent leurs grades équivalents dans le cadre de la nouvelle loi.