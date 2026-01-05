Ile Maurice: Chikungunya - Les autorités en alerte

Les autorités sanitaires maintiennent un niveau de vigilance élevé après la confirmation de 5 cas de chikungunya enregistrés récemment dans le pays. Selon le directeur par intérim des services de santé et de la santé publique, Dr Fazil Khodabocus, les cinq personnes atteintes sont réparties dans différentes régions de l'île.

Deux cas ont été détectés à RochesBrunes, deux autres à la Cité La Cure, le cinquième a été signalé à Plaisance, RoseHill. Parmi les personnes infectées figure une patiente d'une quarantaine d'années, résidant à Roches-Brunes, actuellement admise dans une clinique privée. Les autorités se veulent rassurantes, disant que son état est jugé stable et qu'aucune complication n'a été observée à ce stade.

Le dernier cas confirmé remonte au 30 décembre 2025. À ce jour, le pays ne compte qu'un seul cas actif, une situation que le ministère de la Santé qualifie de maîtrisée, tout en appelant à la prudence.

Afin de limiter tout risque de propagation, des opérations de fumigation ont été menées à Roches-Brunes. «Nous restons particulièrement attentifs, car la présence de moustiques est actuellement importante», a souligné le Dr Khodabocus, rappelant que la prévention demeure la meilleure arme contre la maladie.

Les autorités invitent ainsi la population à redoubler de précautions en évitant des sources d'eaux stagnantes, en se protégeant contre les piqûres et en étant vigilant. Dans un contexte climatique favorable à la prolifération des moustiques, la lutte contre le vecteur reste une priorité de santé publique.