Afrique: Foot-CAN 2025 (8es de finale) - Le pays quitte la compétition aprés sa défaite aux tirs au but face au Mali

TUNIS — La sélection tunisienne de football a été éliminée de la Coupe d'Afrique des nations (Maroc 2025), après sa défaite aux tirs au but devant son homologue malienne 3-2 (1-1 au terme temps réglementaire) en 8e de finale de la compétition, disputé samedi sur la pelouse du stade Mohamed V de Casablanca.

Avant les prolongations et la séance des tirs aux but, Firas Chaouat avait ouvert la marque pour la Tunisie à la 88e, avant que Simayoko n'offre l'égalisation in-extremis au Mali en transformant un penalty à la 90e+6.

En quarts de finale, le Mali affrontera le Sénégal, tombeur du Soudan plus tôt dans l'après-midi (3-1), vendredi prochain, à Tanger.