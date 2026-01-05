Afrique de l'Est: Le Président Érythréen s'entretient avec les Ministres des Finances et de l'Information sur la relance des relations et de coordination commune

Asmara, 4 Jan. 2026 (SUNA) - Le Président Erythréen Isaias Afwerki a reçu hier, dans la région rurale Adi Halo, les Ministres des Finances, Dr. Djibril Ibrahim, et de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Eiser, dans le cadre de la visite officielle de la délégation soudanaise en Érythrée.

La rencontre a porté sur l'ensemble des relations bilatérales entre le Soudan et l'Érythrée et les moyens de les renforcer et de les développer dans les différents domaines, ainsi que sur les perspectives de coordination commune sur les questions d'intérêt mutuel et la consultation sur les développements de la situation régionale et internationale.

Les deux parties ont également souligné l'importance de poursuivre la communication et la coordination politique pour servir les intérêts des deux pays et renforcer la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge.

Au cours de la réunion, les deux ministres ont transmis au Président Erythréen l'appréciation' du Gouvernement et du peuple du Soudan pour les positions érythréennes soutenant le Soudan, saluant les facilités accordées par l'Érythrée aux Soudanais résidant ou transitant sur leur territoire sous la lumière des circonstances exceptionnelles que connaît le pays.

Ils ont également apprécié les positions politiques du président Afwerki soutenant l'unité, la sécurité et la stabilité du Soudan, ainsi que son soutien à l'État soudanais et à son peuple face aux défis actuels.

Pour sa part, le président érythréen a affirmé le souci de son pays de renforcer ses relations historiques avec le Soudan et de soutenir les efforts visant à instaurer la sécurité et la stabilité, soulignant l'importance de la coopération et de la coordination continues entre les deux pays pour faire face aux défis communs.

Dans le même contexte, les Ministres des Finances, Dr Jibril Ibrahim, et de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Eiser, ont participé hier à la cérémonie organisée par l'ambassade du Soudan dans la capitale érythréenne, Asmara, à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance du Soudan.

La cérémonie a été assistée par un certain nombre de ministres et de responsables érythréens, ainsi que par les ambassadeurs et les membres du corps diplomatique accrédités auprès de l'Érythrée, les membres de l'ambassade soudanaise et un grand nombre de citoyens soudanais et érythréens.

Le programme de la cérémonie comprenait la projection d'un documentaire sur les développements de la situation au Soudan, les crimes commis par la milice de soutien rapide et la mise en lumière du soutien extérieur qui lui est apporté et l'implication d'un certain nombre de pays dans les événements qui ont visé l'État soudanais et son peuple.

La cérémonie comprenait également des intermèdes artistiques et culturels au cours desquels ont été présentées une série de chansons et de poèmes patriotiques exprimant les valeurs d'indépendance, d'unité et de résilience.

L'ambassadeur du Soudan en Érythrée, Osama Ahmed Abdel Bari, a prononcé un discours dans lequel il a évoqué les étapes du combat du peuple soudanais pour l'indépendance et ses sacrifices au fil des décennies, affirmant la profondeur et la fermeté des relations soudano-érythréennes, ainsi que les liens historiques et géographiques et les intérêts communs qui unissent les deux pays. La cérémonie s'est conclue par l'interprétation des hymnes nationaux de la République du Soudan et de l'État d'Érythrée.