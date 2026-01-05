Togo: Le défi du civisme au quotidien

4 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

L'opération 'Togo propre', s'est déroulée samedi; première édition de l'année. A Lomé, les volontaires ont nettoyé l'avenue de la Présidence.

'Togo Propre' se déroule chaque premier samedi du mois. Elle se veut à la fois un acte concret et un puissant outil de sensibilisation, rappelant que la propreté ne relève pas uniquement des services publics, mais aussi du comportement quotidien de chaque citoyen.

Au-delà du simple ramassage des déchets, l'initiative vise à instaurer une culture de l'environnement, condition essentielle du bien-être, de la santé publique et de l'attractivité des

