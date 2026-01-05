Togo: Reprise du championnat avec un choc Sémassi-ASCK

Après la trêve de fin d'année, le championnat de première division reprend ses droits. La 9e journée se déroule ce weekend.

L'affiche phare se jouera dimanche au stade municipal de Sokodé, où Sémassi FC recevra l'Association sportive des conducteurs de la Kozah (ASCK), champion en titre. Un duel aux allures de classique du football togolais.

Deuxième au classement avec 19 points, l'ASCK n'est qu'à une longueur du leader ASKO de Kara (20 points). Les Conducteurs de la Kozah effectueront donc le déplacement avec l'ambition claire de s'imposer afin de prendre, ou au minimum de rester au contact de la tête du championnat.

En face, Sémassi FC, surnommé les « Guerriers de Tchaoudjo », entend bien faire respecter la hiérarchie à domicile. Club mythique du football togolais, Sémassi reste l'un des plus titrés du pays avec une dizaine de sacres depuis 1978. Une histoire et une fierté que le public de Sokodé espère voir se traduire par une performance de haut niveau face au champion sortant.

Au-delà des enjeux comptables, cette rencontre promet une opposition de styles et une forte intensité, dans un championnat toujours aussi disputé. La 9e journée, marquant la reprise après la pause, pourrait ainsi donner des indications précieuses sur les ambitions réelles des prétendants au titre.

