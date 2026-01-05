Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 05 janvier 2026

revue de presse

Le Tchad et le Ghana condamnent l’opération US au Vénézuela

Le Tchad et le Ghana ont exprimé samedi et dimanche leur vive préoccupation face à l’invasion militaire du Vénézuela par les États-Unis et à l’enlèvement du président Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores, dénonçant une violation flagrante du droit international.

Dans un communiqué de presse publié samedi à N’Djaména, le ministère tchadien des Affaires étrangères a révélé qu’un entretien téléphonique s’est tenu le 2 janvier 2026 à 19h30 entre le ministre d’État Abdoulaye Sabre Fadoul et son homologue vénézuélien Yvan Gil Pinto.

Selon le porte-parole Ibrahim Adam Mahamat, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a informé son homologue tchadien « des bombardements dont ont fait l’objet la capitale vénézuélienne, ainsi que des opérations ayant conduit à l’exfiltration du Président Maduro de son territoire ». [Source Apanews]

Burkina Faso : Inquiétude à Ouagadougou après un coup manqué ‎

Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026, la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, a connu une grande tension après des rumeurs de tentative de coup d’État contre le président Ibrahim Traoré. La nouvelle a semé l’inquiétude parmi la population et provoqué des mobilisations spontanées dans plusieurs quartiers.

‎Selon des témoins, des habitants et des partisans du gouvernement sont sortis dans les rues, scandant des slogans de soutien au chef de l’État. Des points stratégiques de la ville, comme les casernes et certains bâtiments officiels, ont été surveillés par des forces de sécurité. À Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, des rassemblements similaires ont été observés. (Source alafiainfos.com)

Nigéria : Au moins 30 morts dans l'attaque d'un marché populaire

Au moins 30 personnes ont été tuées et plusieurs autres enlevées lors de l'attaque par des hommes armés d'un marché dans l'Etat du Niger, au Nigeria, a annoncé la police dimanche.

Le porte-parole de la police, Wasiu Abiodun, a déclaré que les hommes armés, appelés localement bandits, ont pris d'assaut le marché de Kasuwan Daji, dans le village de Demo, vers 16h30 samedi, brûlant les étals et pillant les produits alimentaires.

"Plus de 30 victimes ont perdu la vie au cours de l'attaque, et certaines personnes ont également été enlevées. Des efforts sont en cours pour sauver les victimes enlevées", a déclaré M. Abiodun. [Source Africanews]

Guinée : Présidentielle 2025 - La Cour suprême confirme la victoire de Mamadi Doumbouya avec 86,72% des suffrages

Sans surprise, la Cour suprême a confirmé les résultats donnant le candidat de la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD), Mamadi Doumbouya, vainqueur du scrutin avec un score de 86,72 % des voix.

Lors du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, Mamadi Doumbouya a recueilli 4 594 226 voix, soit 86,72 % des suffrages exprimés. (Source agpguinee.com)

Un traitement contre le paludisme pédiatrique suscite l'espoir en Afrique

La préqualification en novembre 2025 par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) d'une formulation de la primaquine destinée à traiter le paludisme chez les nouveau-nés pourrait apporter d'importants changements positifs dans la lutte contre cette maladie en Afrique subsaharienne.

Le colonel Aïssata Koné, présidente du Programme national de lutte contre le paludisme au Mali affirme par exemple que « la primaquine pour bébés va entrainer une véritable révolution dans l'arsenal thérapeutique pour les enfants dans les régions avec présence des plasmodiums vivax et ovale ». (Source scidev.net)

CAN 2025 - 8e de finale : Le Maroc sans trop trembler, le Cameroun surprend l'Afrique du Sud

Le Maroc attendu par tout un pays, le Cameroun de retour sur le devant de la scène, l'Afrique du Sud dangereuse offensivement et le Petit poucet tanzanien : c'est le programme du dimanche 4 janvier en 8e de finale de la CAN 2025. Et dans le premier match, le Maroc s'est imposé... non sans difficulté. De son côté, bien que dominé, le Cameroun l'a emporté face aux Bafana Bafana.

Pas de répit à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc. Les huitièmes de finale se sont poursuivis ce dimanche 4 janvier, avec, au menu, le pays hôte, l'outsider camerounais, l'Afrique du Sud et le Petit poucet tanzanien. [Source Africa Radio]

Alerte au Mpox : Madagascar sous surveillance, La Réunion garde son calme

Madagascar a placé plusieurs régions sous surveillance après la confirmation de cas de Mpox, anciennement appelé variole du singe. Sur la côte ouest de la Grande Île, les autorités sanitaires ont renforcé les contrôles et réactivé des mesures héritées de la période Covid.

À La Réunion, malgré la proximité géographique et les échanges constants, les voyageurs affichent un calme relatif. Les autorités sanitaires estiment pour l’heure que le risque de propagation vers l’île demeure limité, tout en appelant à la vigilance. [Source Afrik.com]

La Guinée équatoriale change de capitale, Ciudad de la Paz remplace Malabo

Ciudad de la Paz est officiellement devenue la nouvelle capitale de la Guinée équatoriale à la suite de la publication d'un décret présidentiel, samedi 3 janvier. Selon les autorités, l'abandon de la capitale historique située sur une île doit permettre de désengorger Malabo grâce à un rééquilibrage du développement du territoire national et à une meilleure répartition des services publics.

Lancée en 2008, sous l’impulsion du président Teodoro Obiang, au pouvoir depuis quarante-sept ans, l'initiative vise à répondre à un choix stratégique : selon les autorités, il s'agit de tourner la page d’une capitale historique jugée trop isolée et de rapprocher l'État des citoyens. [Source RFI]

Après l’accusation d’activités subversives, le Bénin suspend ses activités diplomatiques au Niger

Le Bénin a annoncé la fermeture de son ambassade à Niamey à compter du 5 janvier 2026. Cette décision radicale, présentée comme étant due à des “circonstances indépendantes de sa volonté”, marque un point de non-retour dans la crise diplomatique ouverte entre les deux pays voisins.

Cette fermeture fait suite à l’expulsion du chargé d’affaires béninois, Seidou Imourana, déclaré persona non grata par les autorités nigériennes et sommé de quitter le territoire sous 48 heures. Le gouvernement nigérien a justifié cette mesure par le “principe de réciprocité”, sans plus de précisions.

En effet, Cotonou avait préalablement expulsé deux diplomates nigériens, un agent des renseignements et une commissaire de police, les accusant d'”activités subversives”, selon plusieurs sources concordantes. [Source Africapresse]

Gabon : Entrée en fonction du nouveau gouvernement, deux jours de passations de charges

À peine dévoilé, le deuxième gouvernement Oligui Nguema entrera dans sa phase opérationnelle. Ce lundi 5 et mardi 6 janvier 2026, une série de passations de charges ministérielles se déroulera à Libreville sous la supervision du Secrétariat général du gouvernement (SGG), marquant le démarrage effectif de l’action gouvernementale post-Transition.

La Cinquième République gabonaise est désormais en ordre de marche. Conformément au chronogramme arrêté par la Présidence de la République, les membres du nouveau gouvernement prendront officiellement leurs fonctions à l’issue des cérémonies de passation de charges organisées dans les principaux bâtiments administratifs de la capitale. Une séquence administrative dense, mais hautement symbolique, destinée à garantir la continuité de l’État et la cohérence de l’action publique. [Source GabonMediaTime]