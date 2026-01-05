Burkina Faso: Sécurisation du réveillon de la Saint-Sylvestre 2025 - Près de 200 policiers déployés dans la ville de Dédougou

La police nationale (PN) de la ville de Dédougou a établi un dispositif de couverture sécuritaire de la ville de Dédougou à l'occasion de la célébration du réveillon de la Saint-Sylvestre 2025 en déployant plusieurs équipes à travers la ville.

Comme d'habitude, la police nationale (PN) a veillé sur la population de la ville de Dédougou et ses biens tout au long de la nuit du mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026 marquant la célébration du réveillon de la Saint-Sylvestre. Pour ce faire, elle a déployé plusieurs équipes composées de 152 hommes sur plusieurs sites et endroits stratégiques.

Des équipes de checkpoint sur les ronds-points, les carrefours et les lieux de cultes à celles des patrouilles en passant par des éléments de police judiciaire, la mission était la même. Il s'est agi d'œuvrer en sorte que la population puisse passer la fête en sécurité et de réduire au maximum les risques d'accidents de circulation et de cambriolages.

Pour ce faire, les agents de la PN procédaient à des contrôles documentaires et à la sensibilisation des usagers de la route ou encore au traitement des cas d'infractions constatés. Le commissaire central de la ville de Dédougou, le commissaire principal de police, Wilfried Sanon, a confié que cette couverture sécuritaire s'est située dans le cadre de l'opération « Wibga » qui va se poursuivra jusqu'à mi-janvier 2026.

Il a révélé que cette opération lancée par le ministre de la Sécurité pour sécuriser davantage les populations et leurs biens à l'occasion des fêtes de fin d'année a déjà produit des résultats appréciables. Il a invité par conséquent la population à faire confiance aux forces de sécurité et à respecter les consignes sécuritaires qu'elles viendraient à leur donné.